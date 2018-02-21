Bucaspor için fırsat haftası

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta pazar günü eksi 18 puanla son sırada yer alan Mersin İdmanyurdu ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Bucaspor, haftayı karlı kapatmanın hesaplarını yapıyor. Sarı-lacivertlilerin alt sıralardaki rakiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Play-Off potasında yer alan Keçiörengücü\'ne konuk olurken, Tuzlaspor da şampiyonluk hesapları yapan Hatayspor deplasmanına çıkacak. Teknik direktör Aytekin Sümbül, önce kendi işlerine bakacaklarını belirterek, \"Rakiplerimiz üst sıralardaki takımlarla oynayacak. Onların yaşayacağı puan kayıpları bizim kazanmamız halinde avantaj olacak, aramızdaki farkın açılmasını sağlayacak. Elbette öncelikle bizim 3 puan almamız şart. Umarım her şey istediğimiz gibi gider ve nefes alırız\" dedi.