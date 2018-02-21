T24 LogoT24 Logo
Spor

Bucaspor için fırsat haftası

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü eksi 18 puanla son sırada yer alan Mersin İdmanyurdu ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Bucaspor, haftayı karlı kapatmanın hesaplarını yapıyor

21 Şubat 2018 15:18

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta pazar günü eksi 18 puanla son sırada yer alan Mersin İdmanyurdu ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Bucaspor, haftayı karlı kapatmanın hesaplarını yapıyor. Sarı-lacivertlilerin alt sıralardaki rakiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Play-Off potasında yer alan Keçiörengücü\'ne konuk olurken, Tuzlaspor da şampiyonluk hesapları yapan Hatayspor deplasmanına çıkacak. Teknik direktör Aytekin Sümbül, önce kendi işlerine bakacaklarını belirterek, \"Rakiplerimiz üst sıralardaki takımlarla oynayacak. Onların yaşayacağı puan kayıpları bizim kazanmamız halinde avantaj olacak, aramızdaki farkın açılmasını sağlayacak. Elbette öncelikle bizim 3 puan almamız şart. Umarım her şey istediğimiz gibi gider ve nefes alırız\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞDHAKırmızı GrupMersinBucasporSarılacivertlilerinBodrum Belediyesi Bodrumspor PlayOffKeçiörengücüTuzlasporHataysporTeknikAytekin SümbülOnlarınElbetteUmarım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24