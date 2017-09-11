Bucaspor Eyüpspor'a patladı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- TFF 2\'inci Lig Kırmızı Grup\'ta sezona Keçiörengücü mağlubiyetiyle başlayan Bucaspor, 2\'nci hafta karşılaşmasında Eyüpspor\'u deplasmanda 4-1 yenerek kendine geldi.

Başkan Ahmet Doğan, takımın gerçek potansiyelini sahaya yansıttığını belirterek, \"Özlediğimiz Bucaspor yola çıktı. Bu galibiyet bizi ateşler\" dedi. Başkan Doğan, şöyle devam etti:

\"Futbolcularımızı kutluyorum. Keçiörengücü karşılaşmasından önemli dersler çıkarılmış. Eyüpspor her zaman zor deplasman olmuştur. Böyle bir maçta elde edilen farklı galibiyet, özgüvenimizi yerine getirdi.\"

Takıma uyarılarda bulunmayı da ihmal etmeyen Başkan Ahmet Doğan, \"Elbette galip gelmek güzel ancak önemli olan bunu istikrarlı bir şekilde sürdürmek. Artık bu hafta evimizde oynayacağımız Hatayspor müsabakasına odaklanmalıyız. Taraftarımızı ilk maçta üzdük. Şimdi onların huzurunda bir kez daha kazanacağız\" dedi.

Öte yandan Eyüpspor maçının 36\'ıncı dakikasında kasığından sakatlanıp oyundan çıkan orta saha oyuncusu Emin Aladağ\'ın yarın MR\'ı çekilecek ve tecrübeli futbolcunun Hatayspor karşılaşmasında görev alıp alamayacağı netleşecek.

İLYAS ÇAKMAK DAMGASI

Eyüpspor galibiyetiyle kara bulutları dağıtan Bucaspor\'un golcüsü İlyas Çakmak sezona müthiş başladı. Önceki hafta 3-2 kaybedilen Keçiörengücü karşılaşmasında takımının iki golüne imza atan deneyimli futbolcu, Eyüp deplasmanında da fark yarattı. 17, 26 ve 63\'üncü dakikalarda fileleri sarsarak hat-trick yapan İlyas, 4-1\'lik galibiyetin baş mimarı oldu. Gol kralllığında ilk sıraya yerleşen İlyas\'ın performansı gelecek için sarı lacivertlilere umut verdi. Sportif Direktör Halim Karaköse, İlyas\'ın Eyüpspor maçının 26\'ıncı dakikasında attığı golün Alpay\'a yazıldığını ancak hatanın düzeltileceğini söyledi.

FOTOĞRAFLI