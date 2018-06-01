T24 LogoT24 Logo
Spor

Bucaspor dağıldı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 3

01 Haziran 2018 14:43

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 3. Lig\'e düştükten sonra hem maddi hem de idari olarak büyük belirsizlik yaşayan Bucaspor\'da sözleşmeleri sona eren 6 futbolcunun yanı sıra serbest kalma hakkına sahip olan Uğurcan takımdan ayrıldı. Başkan Ahmet Doğan\'ın istifa etmesiyle 4-11 Haziran tarihlerinden genel kurula gidecek sarı-lacivertlilerde hiçbir görüşme yapılmayan İlyas, Ömer, Emre Toraman, Onur, Sancar ve Emre Özkan\'ın kontratı sona ererken kulüpten 64 bin TL alacağı bulunan Uğurcan ise serbest kaldı. Kaleci Hüseyin ise geçtiğimiz günlerde sözleşmesini feshetti. Bucaspor\'da Deniz, Abdullah ve İbrahim de alacakları için kulübe Futbol Federasyonu aracılığı ile ihtar çekmişti. Transfer yasağı bulunan Fırtına\'da göreve gelecek yönetimin yeni sezonda nasıl bir kadro planlaması yapacağı merak konusu oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞDHA TFFLigBucasporUğurcanBaşkan Ahmet DoğanHaziranEmre Toraman Onur SancarEmreTLKaleci HüseyinBucaspor Deniz AbdullahFutbol FederasyonuTransferFırtına
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24