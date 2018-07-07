Bucaspor Dady'den süre aldı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - Bucaspor yönetimi, alacakları yüzünden kulüple FIFA kanalıyla davalık olan eski yabancı futbolculardan Dady\'e olan borç taksitini yatırmak için ek süre aldı. Takımın Süper Lig\'de yer aldığı 2010-11 sezonunda forma giyen Portekizli futbolcuya ödeme yapılmaması halinde 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta yeni sezona eksi 6 puanla başlama riski bulunan sarı-lacivertliler, 2 Temmuz\'da yapılması gereken ödemeyi aksattı.

Futbolcuyla temasa geçerek şimdilik tehlikeyi atlattıklarını belirten Başkan İrfan Bal, \"Dady\'e geçici bir yönetim olduğumuzu belgeleriyle anlattık. Şimdilik elimizde kaynak bulunmadığını, ödemeyi 16 Temmuz\'daki kongreden sonra yapabileceğimizi ilettik. O da bize anlayış gösterdi, iyi niyetli davrandı. Ödemeyi bu şekilde erteledik\" dedi.

Dady, Bucaspor\'a 2014\'te 2 dönem transfer yasağı cezası getirmişti.

BAŞKAN BAL HAZIRLIKTA

Bucaspor\'da geçen ay yapılan kongrede aday çıkmaması nedeniyle geçici olarak göreve gelen, kulübü 9-16 Temmuz\'da yeniden genel kurula götürmeye hazırlanan yönetimde Başkan İrfan Bal, liste çalışması yapıyor. Genel kurulda başka aday çıkmaması halinde aday olacağını açıklayan Bal, \"İnşallah aday çıkar da biz destekleriz. Çıkmazsa da kulübü sahipsiz bırakmayız. Liste çalışmamız var\" dedi.