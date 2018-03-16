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Spor

Bucaspor Başkanı Doğan'dan elektrik açıklaması

İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü Sancaktepe Belediyespor'u konuk edecek Bucaspor'un başkanı Ahmet Doğan kritik randevu öncesi kulübün resmi sitesine açıklamalarda bulundu

16 Mart 2018 14:37

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta pazar günü Sancaktepe Belediyespor\'u konuk edecek Bucaspor\'un başkanı Ahmet Doğan kritik randevu öncesi kulübün resmi sitesine açıklamalarda bulundu. 
Bazı kesimlerin Bucaspor\'a zarar vermeye çalıştığını anlatan Ahmet Doğan, \"Ne yazık ki kulüp için yaptığımız çabaların karşılığı verilmedi. Kaynaklar Tesisleri\'nde elektrik kesintilerinin önüne geçmek için TEDAŞ\'a toplam 600 bin TL para yatırdık. Şu an itibarıyla TEDAŞ\'a borcumuz kalmadı. Göreve geldiğimizde de kulübümüzün 300 bin TL civarında elekrik borcu bulunuyordu. Yüklü bir ödeme gerçekleştirip geri kalan borcu taksitlendirdik. Sıkıntılarımızdan bir bir kurtulmaya çalışıyoruz. Sadece taraftarımızdan destek bekliyoruz\" dedi. 
 

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