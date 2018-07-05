Bucaspor altyapıya emanet

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi deneyimli futbolcularını kadroda tutamayan Bucaspor, yeni sezon hazırlıklarına tamamı altyapıdan yetişen gençleriyle başladı. İzmir ekibinin Kaynaklar Tesisleri\'nde yaptığı ilk idman öncesi 50 yaşına giren teknik direktör Yüksel Kepoğlu\'na sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. Kepoğlu, Bucaspor armasının yer aldığı pastayı üfleyerek tebrikleri kabul etti. Kutlamada Başkan İrfan Bal, yöneticiler, Bucaspor Futbol Akademisi Başkanı Halil İbrahim Ülgen, teknik ekip ve oyuncular yer aldı. İlk antrenmanı Akademi Başkanı Ülgen ve az sayıda taraftar izledi.

Geçen sezon son 4 haftada görev alıp sarı-lacivertlilerin küme düşmesine engel olamayan teknik direktör Kepoğlu, \"Takımda tecrübeli oyuncuların hepsi gitti. Emre Özkan, Emre Toraman, İlyas Çakmak, Murat Akyüz, Onur Alkan gibi ağabeyler aramızdan ayrıldı. En azından yaşları takımın genelinden büyük olan Sancar, Ömer, Abdullah gibi futbolcuların geri dönmelerini bekliyoruz. Ön görüşme yapıldı, kongre sonrası onların da durumu netleşir. Geçen sezondan mevcut 15 profesyonel oyuncumuz vardı, altyapıdan da 7-8 takviye yaptık. Transferin önü açılmayacak gibi görünüyor. Akademi desteğiyle yola devam edeceğiz\" dedi.

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