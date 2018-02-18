Bucaspor - Sarıyer: 1-3

İZMİR, (DHA)

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Sabit Selvi (xx), Bülent Uludoğan (xx), Mahmut Gülle (xx)

BUCASPOR: Hüseyin (x) - Sancar (x) (Dk. 64 Devrim x), Emre Özkan (xx), Uğurcan (x), Enes (x) (Dk. 58 Oğuz x), Emre Toraman (xx), Onur (xxx) (Dk. 83 Deniz), Murat Akyüz (xx), İbrahim (xx), Saruhan (x), İlyas (xx)

SARIYER: Kubilay (xx) - Serkan Balcı (xxx) (Dk. 77 Emrah xxx), Fırat (xx), Fatih (xxx), Yusuf Yalçın (xx), Hüsnü (xx) (Dk. 66 Serkan Yalçın xx), Bertul (xxx) (Dk. 85 Sinan), Adem (xx), Erkut (xx), Alim (xxx), Yaser (xxxx)

GOLLER: Dk. 12 Onur (Bucaspor), Dk. 34 Yaser, Dk. 39 Alim, Dk. 90 (Pen.) Emrah (Sarıyer)

SARI KARTLAR: Saruhan, Emre Toraman (Bucaspor), Erkut, Bertul, Adem, Sinan (Sarıyer)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta düşme hattıyla bağlarını koparmaya çalışan Bucaspor, Tokatspor\'dan sonra evinde öne geçtiği maçta Sarıyer\'e de yenildi: 1-3.

Sarı-lacivertli ekipte 12\'nci dakikada Onur\'un attığı tek gole konuk Sarıyer, 34\'üncü dakikada Yaser, 39\'uncu dakikada Alim ve 90\'ıncı dakikada penaltıdan Emrah\'la karşılık verdi.

Bu skorla iç sahadaki 3 maçlık galibiyet serisi son bulan, son 4 karşılaşmayı 3 yenilgiyle geçen Bucaspor, 20 puanla düşme hattının 2 puan üzerinde kaldı.