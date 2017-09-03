Buca'da 'Hazine şoku'

Mustafa OĞUZ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Buca İlçesi Çamlıpınar Mahallesi\'nde oturanlara 14 yıl sonra, Milli Emlak Müdürlüğü\'nden, evlerini üzerine yaptıkları arsalarına \'Hazine fazlalığı\' bedeli ödemeleri için tebligat geldi. Halktan arsalarının büyüklüğüne göre 30- 70 bin TL arasında değişen bedeller istendi.

Çamlıpınar Mahallesi\'nde oturan ve 14 yıl önce buradaki arsalarına ev yapanlara Milli Emlak Müdürlüğü tarafından gönderilen tebligatta, metrekare büyüklüklerine göre 30- 70 bin TL arasında değişen bedelleri 15 gün içinde ödemeleri veya taksitlendirmeleri istendi. Gelen tebligatla şok olan malikler bu duruma tepki gösterdi. Ellerinde tapularının olduğunu belirten daire sahipleri evlerini yaptıkları arsaları hazineden değil özel şahıslardan satın aldıklarını belirterek, şöyle tepki gösterdi:

\"Söz konusu Hazine fazlalığı ile ilgili satış sırasında tarafımıza herhangi bir şey söylenmedi. Karşılaştığımız bu haksız durum üzerine, ödememiz için bize gönderilen tebligatlara itirazlarımızı yapmaya başladık. Bu işin arkasında, bizden istenen paraları ödeyemeyeceğimizi düşünen, kentsel rant peşinde koşan müteahitlerin olduğunu düşünüyoruz. Ödeyemezsek gelip, ucuz fiyata evlerimizi elimizden almak isteyecekler. Bizden istenen bu paraları nereden bulacağız? Gerekirse Ankara yollarına düşeceğiz. Bizi üzmeye, huzursuz etmeye hiç kimsenin hakkı yok.\"

Çamlıpınar Mahallesi Muhtarı M. Salih Aydın, şimdilik 40 kişiye tebligat geldiğini ve bu sayının daha da artacağını belirterek, şöyle devam etti:

\"Henüz daha haberi olmayan, tebligat gelmeyen çok sayıda vatandaş var. 2000 ile 2003 yılları arasındaki tapulara, 14 yıl sonra bu tebligatlar geldi. Bu mahallede yıllardır oturuyorum, muhtarlık görevi yapıyorum. Bu insanlar arsalarını hazineden değil şahıslardan aldılar. Şuulu çıkanlar da farklarını ödedi. Üstelik bu insanların elinde Türkiye Cumhuriyeti tapuları var. Bu güne kadar elektrik, su, doğalgazlarını aldılar, emlak vergilerini de düzenli ödüyorlar. Bu insanların hepsi bu konudan huzursuz oldu. Bir an önce bu durumun düzeltimesi gerekiyor.\"

FOTOĞRAFLI