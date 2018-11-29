Buca'da efsaneler buluşacak

İZMİR, (DHA) -

BUCA\'da amatör sporun gelişimine ve sporcuların yetişmesine destek olacak Buca Belediyesi Spor Tesisleri\'nin açılışında Türk futbolunun efsane isimleri sahne alacak. Yenigün Mahallesi\'nde yaklaşık 15 bin metrekare alanda inşa edilen ve 6 Aralık\'ta hizmete gireceği açıklanan tesislerde Tümer Metin, Semih Şentürk, Ahmet Dursun, Mert Korkmaz, Ömer Erdoğan, Ayhan Akman, Mehmet Yılmaz, Tuncay Şanlı, Hasan Kabze, Tugay Kerimoğlu\'ndan oluşacak Ünlüler Takımı, Bucaspor\'un efsane takımıyla gösteri maçı yapacak. Sarı-lacivertlilerin unutulmaz oyuncuları Sertan Vardar, Mustafa Bahadır, Koray Arslan, Kenan Aslanoğlu, Yakup Sertkaya, Sedat Allak, Cem Kargın, Orkan Yurtkoru, Engin Öğetir, Onur Yeniyurt, Ahmet Solakel, Aytekin Sümbül ve Hayrettin Demirbaş da dostluk karşılaşmasında boy gösterecek. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da organizasyonda Efsaneler Takımı\'nda forma giyecek.

Buca Belediyesi Spor Tesisleri\'nin spor kulüplerinin tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılayacak şekilde projelendirildiğini belirten Piriştina, \"Amatör Spor Kulüplerinin yuvası olacak tesiste sporun kalbi Buca\'da atacak. Aileler ve çocuklar kentin merkesine inşa edilen tesislerimize ulaşım sıkıntısı yaşamadan gelebilecek. Herkes spor yapma imkanı bulacak. Tüm İzmirlileri açılış törenimize bekliyoruz\" diye konuştu.

Modern mimarisi ile dikkat çeken Buca Belediyesi Spor Tesisleri, 15 bin metrekare alanda konumlanıyor. Tesisin bünyesinde standart ölçülerde bir futbol sahası, 2 halı saha, 600 kişilik tribün, amatör spor kulüplerinin kullanımı için 25 adet ofis, soyunma odaları, duş üniteleri, eğitim faaliyetleri için derslik ve jimnastik salonu, hakem odaları, revir, 235 metre koşu parkuru ve kafeterya bulunuyor.

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