Buca'da belediye, soğan dağıttı

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de Buca Belediyesi ilçedeki 2 bin 500 ihtiyaç sahibi vatandaşa, kilogramı pazar tezgahında 5 liraya çıkan soğan dağıttı. Belediye toplam 5 tonluk bir dağıtım yaptı.

Soğan son günlerde artan fiyatı nedeniyle gündemdeyken İzmir\'de Buca Belediyesi dar gelirli 2 bin 500 aileye toplam 5 ton soğan dağıttı. Buca Belediye Başkanı CHP\'li Levent Piriştina, \"Yemeklerin olmazsa olmazı soğanın kilosu 1.5 TL\'den 5 TL\'ye yükselince hemşerilerimizin mutfağına soğan giremez oldu. Esnafımızdan aldığımız 5 ton soğanı dar gelirli 2 bin 500 hemşehrimize dağıttık. Çiftçilerimizin alın terinin karşılığını alabildiği, vatandaşın alım gücünü artıracak ekonomi ve üretici politikalarının acilen hayata geçirilmesi gerekiyor\" dedi.

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