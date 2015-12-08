Bu sefer kapatılabilecek mi?



Almanya Nasyonal Demokrat Partisi’nin (NPD) yasaklanması için Eyalet Temsilciler Meclisi’nin (Bundesrat) iki yıl önce yaptığı başvuruyla ilgili değerlendirmeler tamamlanarak, Anayasa Mahkemesi’nde ana dava süreci başlatıldı. Karlsruhe’deki Anayasa Mahkemesi, NPD’nin anayasaya aykırı eylemlerinin bulunup bulunmadığına dair sözlü duruşmaların 1, 2 ve 3 Mart 2016 tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

Anayasa Mahkemesi’nin ana dava sürecini başlatmasıyla NPD tartışmaları yeniden alevlendi. Davanın başlatılması kararı siyasi partiler ve eyalet yönetimlerinde memnuniyetle karşılansa da kapatma davasının bu sefer başarıya ulaşıp ulaşamayacağı konusunda şüpheler mevcut.

Bağlantı adamları mercek altında

2003 yılında NPD ile ilgili ilk kapatma girişimi parti yönetiminde istihbarat için çalışan bağlantı adamlarının bulunduğunun anlaşılması nedeniyle başarısız olmuştu. Anayasa Mahkemesi yargıçları tüm bağlantı adamlarının NPD yönetiminden çekilmesini bir kapatma davası için şart koşmuş, aksi takdirde kapatmaya gerekçe oluşturan kanıtların iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Dairesi tarafından uzaktan kontrol edilip edilmediğinin muallakta kalacağını açıklamıştı.

2003’teki davada usule odaklanılması nedeniyle kapatma konusu ele alınamamıştı. Bu sefer de yargıçların bağlantı adamlarının durumuna odaklanması bekleniyor. Eyalet Temsilciler Meclisi’nin 2013 Aralık ayında yaptığı başvurunun ardından Anayasa Mahkemesi, bağlantı adamlarının faaliyetlerine son verildiğine dair eyaletlerden kanıt istemişti. Kapatma başvurusu öncesinde 2012 Aralık ayı itibariyle partinin federal ve eyalet teşkilatlarındaki 11 bağlantı adamının tümünün geri çekilmiş bulunduğu bildirildi.

Kanıtlar Ağustos’ta iletildi

Mecklenburg-Vorpommern eyaleti İçişleri Bakanı Lorenz Caffier, davanın daha ilk günden usule aykırılık nedeniyle geri çevirilmemesinden memnuniyet duyduğunu belirtirken, Bavyera eyaletinden mevkidaşı Joachim Herrmann, “Açıkça görünüyor ki bizim tezlerimiz ağır bastı. Yoksa Anayasa Mahkemesi sözlü duruşma tarihi vermezdi” diye konuştu. Alman İçişleri Bakanları Konseyi Başkanı ve Rheinland-Pfalz eyaleti İçişleri Bakanı Roger Lewentz ise eyaletler olarak ağustos ayında Anayasa Mahkemesi’ne ‘NPD’nin bir korku havası yaratarak demokratik süreçleri zayıflatabilecek durumda olduğuna dair’ güncel belgeleri sunduklarını kaydetti. Eyalet Temsilciler Meclisi, NPD’nin anayasa düşmanı bir parti olduğu ve özgürlükçü demokratik temel düzeni tümüyle ortadan kaldırma amacı taşıdığı tezini savunuyor.

Eyalet Temsilciler Meclisi ağustos ayında sunduğu deliller çerçevesinde temmuz ayında Dresden ve ağustos ayında Heidenau’da yaşanan olaylara dikkat çekerek, mülteci ve sığınmacılara yönelik saldırıların NPD’nin ideolojisinin hayata geçirilmesi olduğuna vurgu yaptı. Parti’nin Almanya’nın doğusundaki belirli bölgelerde demokratik süreçleri zayıflattığına, ayrıca dini ve etnik azınlıkların gözünü korkuttuğuna da dikkat çekildi.

Almanya’da şimdiye kadar iki siyasi parti kapatıldı: 1952 yılında nasyonalsosyalist karakterdeki Sosyalist Reich Partisi ve 1956’da Almanya Komünist Partisi.