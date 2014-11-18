Bu sefer de ‘Yurtsever Avrupalılar’



Kendine ‘Batının İslamlaşmasına karşı Vatansever Avrupalılar' (Pegida) adı veren ittifak pazartesi akşamı Dresden kentinde binlerce kişinin katıldığı bir gösteri düzenledi. Pegida ittifakının Dresden'de düzenlediği beşinci gösteriye polis verilerine göre yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı.

Kiliseler, dini cemaatler, sendikalar, siyasi partiler ve Nazi karşıtı Dresdenli sol grupların çağrısıyla çok sayıda karşı gösteri de düzenlendi. Karşı gösterilere 600 kişinin katıldığı bildiriliyor. Pegida ittifakı, her hafta düzenlediği gösterilerde ırkçı, milliyetçi ve İslam düşmanı önyargıları körüklemek ve korku saçmakla suçlanıyor. Üç yüz polis memurunun görev aldığı gösterilerde ciddi bir olay çıkmadı.

Kiliselerden uyarı

Pegida, geçen hafta pazartesi akşamı yine Dresden'de bin 700 kişinin katıldığı bir gösteri düzenlemişti. Saksonya eyaletindeki kiliseleri temsil eden ACK, Pegida ittifakının İslamcı teröre karşı duyulan korkuyu, mülteci ve yabancılara karşı ortam yaratmak için kullandığı eleştirisinde bulunmuş, Batı medeniyetini savunma adı altında din süsü verilmiş ırkçılık yapıldığını bildirmişti. Dresden'deki dini cemaatler ve sivil toplum girişimlerinin ortak bildirisinde ise “Pegida'nın sağ muhafazakar ve milliyetçi sloganları, dünyaya açık ve insanların farklılıklarının kabulü üzerine kurulu toplum anlayışına tezat teşkil etmektedir” ifadesine yer verilmişti.