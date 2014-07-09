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Deutsche Welle

Bu onur Klose’nin

Alman milli oyuncu Miroslav Klose Brezilya maçında attığı golle Dünya Kupaları tarihinde 16 gole ulaşarak turnuva tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

09 Temmuz 2014 14:41


Alman milli takımının emektar forveti Miroslav Klose muradına erdi. 36 yaşındaki tecrübeli golcü, Almanya'nın Brezilya'yı 7-1 yendiği maçta bir gole imza atarak Dünya Futbol Şampiyonaları’nda kaydettiği gol sayısını 16’ya yükseltti ve Dünya Futbol Şampiyonası tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

Kadettiği gol sonrası havada takla atarak yaptığı gol sevinci yerine sadece dizleri üzerinde kayarak işaret parmağını gökyüzüne kadırmakla yetinen Klose maç sonrası “golden sonra şoktaydım. Takla atacak durumda değildim” itirafında bulundu. Teknik direktör Joachim Löw de “Onun için harika bir muvaffakiyet oldu. Bunu ev sahibi Brezilya karşısında başarması da anlamlı. Onun adına inanılmaz sevindim” değerlendirmesinde bulundu.

Maçın 23’üncü dakikasında takımını Brezilya karşısında 2-0 öne geçiren Klose, 16 golle Dünya Kupası finallerinde en çok gol atan oyuncu rekoruna Brezilyalı futbolcu Ronaldo’yu geride bırakarak tek başına sahip oldu. Ronaldo Dünya Kupası finallerinde 15 gol kaydetmişti.

Güney Kore ile Japonya’nın ortaklaşa düzenlediği 2002’deki şampiyonada 5 ve yine Almanya’nın ev sahipliğindeki turnuvada 5 gol atan yıldız golcü, 2010’da Güney Afrika’daki turnuvada da 4 gole imza atarak Brezilya’ya 14 golle gelmişti. Buradaki turnuvada Gana ile oynanan grup maçında ağları bir kez havalandırarak 15 gole ulaşan ve rekoru egale eden Klose, Brezilya karşısındaki golüyle rekora tek başına sahip oldu.

En fazla maç oynayan futbolcular arasında

Klose, gol rekorunun yanı sıra Dünya Kupası'nın en fazla forma giyen üç oyuncusundan biri olmayı da başardı. Kariyerindeki 4'üncü Dünya Kupası'nda 23’üncü maçına çıkan golcü futbolcu, İtalyan savunmacı Paolo Maldini'yi yakaladı. Turnuvanın en fazla maça çıkan oyuncusu ise beş Dünya Şampiyonası'na katılan ve 25 maçta forma giyen bir başka Alman futbolcu da Lothar Matthaus.

Miroslav Klose forma giydiği dört Dünya Kupası'nda da takımıyla en az yarı final oynama başarısı gösterdi. Milli formayla 136 maça çıkıp 71 gol atan başarılı futbolcu, dört Dünya Şampiyonası’nda da gol atan tek oyuncu olma unvanına da sahip.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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