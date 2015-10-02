Bu mesaj öldürüyor



14 metre boyunda siyah bir halı. Üzerinde yürüteçli yaşlı bir kadın, kaykaylı bir genç, küçük bir çocuk ve bir köpek bulunuyor. Tabii maket olarak.

Hepsi bir saniye içinde ölebilir. 14 metre, saatte 50 kilometre hızla giden bir otomobilin bir saniyede kat ettiği mesafe. Sürücünün dikkatinin bir saniyeliğine dağılması yeterli.

Otomobil sürücüleri arasında seyir halinde akıllı telefon kullanımı giderek daha önemli bir sorun haline geliyor. Uzmanlar, trafik kazalarında ölü sayısının artışından cep telefonu kullanımını sorumlu tutuyor.

Almanya’nın Düsseldorf kentinde polis, Alman Trafik Güvenlik Konseyi işbirliğiyle cuma günü bir aydınlatma kampanyası başlattı. Direksiyon başında telefon kullanımının tehlikeleri konusunda bilgilendirme ve farkındalık yaratma amaçlı bu kampanya, son dönemde artan ölümcül trafik kazalarıyla mücadele amacını taşıyor. Ekranlar üzerinde trafik kazalarında hurdaya dönmüş otomobiller gösteriliyor ve kazaların ortak nedeninin direksiyon başında telefon kullanımı olduğu vurgulanıyor.

"Mesaj okurken öldü"

Etkinliğe katılan Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti İçişleri Bakanı Ralf Jaeger son yaşanan bir kazadan örnek veriyor. Genç bir bayan sürücünün karşı şeride girip ağır bir vasıtayla çarpışarak hayatını kaybettiğini, otomobilin enkazından çıkarılan cep telefonunun ekranında okunmak üzere açılmış bir kısa mesaj bulunduğunu anlatıyor.

Son araştırmalar akıllı telefonların bağımlılık yaratma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Bu da direksiyon başında gerçek bir tehlike haline dönüşüyor. Duisburg-Essen Üniversitesi’nden trafik araştırmacısı Michael Schreckenberg trafik kazalarında büyük artış olabileceği uyarısında bulunuyor.

Schreckenberg, yılda meydana gelen 2 milyon 400 bin trafik kazasının 300 bininin internet bağlantılı cep telefonlarından kaynaklandığını kaydediyor. Özellikle de direksiyon başında WhatsApp mesajları okuyup yazmanın tehlikesine işaret ediyor. Alman trafik kulübü ADAC de her on kazadan birinde anlık dikkat dağılmasının rol oynadığına dikkat çekiyor.

'Akıllı telefon salgını'

Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti İçişleri Bakanı, direksiyon başında metin okuyup yazmanın telefonla konuşmaktan daha tehlikeli olduğunu belirtiyor. Jaeger akıllı telefon kullanımını 'salgın' olarak nitelendiriyor ve ekliyor: Pekçok kişi ekrana kısaca bir bakmanın büyütecek bir yanı olmadığını düşünüyor. Hiçbir haber, hiçbir arama bir yaşamı tehlikeye atacak kadar önemli değildir. Jaeger, direksiyon başında tek bir kısa mesaj yazan bir kişinin, kanında 1,1 promil alkol bulunan sürücü tepkileri verdiğini belirtiyor.

ABD’de yapılan araştırmalar sürüş sırasında telefonla konuşmanın kaza tehlikesini 6 kat, kısa mesaj okuma ya da yazmanın ise 20 kattan fazla arttırdığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, özellikle de akıllı telefonlarını ellerinden düşürmeyen genç sürücülerin tehlike altında olduğu uyarısında bulunuyor.