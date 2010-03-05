Bu hafta sinemalarda ne var?

T24 - Bu hafta vizyona 2'si yerli 4 yeni film girdi. 3D formatında Tim Burton'ın yönetmenliğinde çekilen Alice in Wonderland, İzmir'in Eşrefpaşa semtinde yaşayan delikanlıların öyküsünü anlatan Eşrefpaşalılar izleyici ile buluşuyor.





'Alis Harikalar Diyarı'nda (Alice in Wonderland)'



Walt Disney Pictures ve yenilikçi yönetmen Tim Burton’dan epik bir 3D (3 Boyutlu) formatında fantastik macera Alis Hariklar Diyarında geliyor, tüm zamanların en çok sevilen masallarından birinin büyülü ve düşsel değişimi.





'Vampir İmparatorluğu (Daybreakers)'



Aksiyon ile gerilimi iç içe geçiren Vampir İmparatorluğu (Daybreakers), vampirlerin konunun merkezinde yer aldığı distopik bir gelecekte geçiyor.



2019 yılında yaşanan bir veba salgını dünyadaki insanların çok büyük bir bölümünü vampire dönüştürür. Artık kimse yaşlanmamaktadır. Fakat ortada büyük bir sorun vardır; sayıları iyice azalan insanlar artık vampir ırkına yeterli miktarda kan sağlayamamaktadır.





'Eşrefpaşalılar'



ANSE'nin aslında tiyatro oyunlarından biri olan Eşrefpaşalılar sahnelerden sinema perdesine geçiyor. Film, İzmir’in Eşrefpaşa semtinde yaşayan samimi, azimli, kendi tabirleriyle ’bitirim’ delikanlıların öyküsünü anlatıyor. Bıçkın, lafını esirgemeyen bu insanların yaşadıkları muhitin raconu gereği içki, kumar, kavga gibi kötü alışkanlıkları da vardır. Mahallenin yıllardır kapısı kilitli olan tek camisine tayini çıkan bir hocayla birlikte olumlu bir değişim geçirirler.





'Ses'



Derya (Selma Ergeç) bir bankanın çağrı merkezinde çalışan ve annesi (Işık Yenersu) ile birlikte yaşayan genç bir kızdır. Derya’nın rutin giden hayatı gaipten duymaya başladığı bir SES’in ortaya çıkması ile beraber altüst olur. Genç kız başlangıçta SES’i duymazlıktan gelmeye çalışsa da SES kısa sürede genç kızın hayatını kontrol etmeye başlar.





