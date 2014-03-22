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Bu da Madonna'ın selfie pozu

Kadınların tüyleriyle doğal olduğunu savunan Madonna, oltuk altı kıllarını göstere göstere bir selfie pozu verdi

22 Mart 2014 15:43

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, Instagram hesabından koltuk altı tüylerini paylaştı.

Kadınların tüyleriyle doğal olduğunu savunan Madonna, fotoğrafı "Uzun kıllar... Takma kafana" notuyla paylaştı. 

55 yaşındaki yıldız Instagram hesabında koltuk altı tüyleri ortaya çıkaran bir ‘selfie’ fotoğraf paylaştı.

Siyah bir sutyen ve aynı renkli bir papyon taktığı görülen Madonna, fotoğrafın altına “Uzun kıllar…. Kafana takma!” diye yazdı.

Madonna mesajının yanında genellelikle feminist örgütleri tarafından Twitter’da paylaşılan #artforfreedom (Örgürlük sanatı) #rebelheart (isyankar yürek) #revolutionoflove (Sevgi devrimi) ve #DesperateForAttention (İlgi çekmeye muhtaç) hashtag’lerini ekleyerek, tıraşsız fotoğrafını bilerek ve isteyerek yayınladığını da belli etti.

Daha önce oyuncu Cameron Diaz da vücut tüylerinin doğal olduğunu ve saklanmaması savunarak kendi tüylerinin fotoğrafını yayınlamıştı.

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