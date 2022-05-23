BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan "Biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz" diyen Abdülhamid’in torununa: Dedelerinin kaçtıkları gemilerle mi geri dönecekler?

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 2. Abdülhamid’e benzetmesinin ardından "Evlad-ı Osmanlı olarak diyorum ki biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz" açıklaması yapan 2. Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’na tepki gösterdi. Baş, “Neyle geriye dönecekler onu merak ediyorum. Dedelerinin kaçtıkları gemilerle mi?” dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulunurken "Abdülhamid Han Osmanlı padişahı. O günün şartlarında oluşan demokrasi rüzgârlarının yansıması var. O tavır karşısında bir davranış biçimi var. Hürriyet ve İtilaf da var İttihat ve Terakki Cemiyeti de var. Bu bir istibdat sistemine karşı, istibdat rejimine karşı tekleşmeye tek adamlığa doğru giden bir sisteme karşı başkaldırıdır. Buranın öznesi eğer Abdülhamid ise bugünün öznesi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onu söylemeye çalışıyorum." demişti.

2. Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, sosyal medya hesabından Akşener’in Abdülhamid hakkındaki sözlere tepki göstererek "Evlad-ı Osmanlı olarak diyorum ki biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz" açıklamasını yaptı.

BTP Genel Başkanı Baş, Osmanoğlu’nun açıklamasına tepki gösterdi. Baş, “Geçmişte anahtarını vermek dedim de yine Meral Hanım’ın bu söylemine ki arkasında durduğum bir söylem. Osmanoğulları’ndan biri sosyal medyadan cevap vermiş. Demiş ki; Biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz. Neyle geriye dönecekler onu merak ediyorum. Dedelerinin kaçtıkları gemilerle mi?’ ifadelerini kullandı.