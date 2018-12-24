Bruma, Premier Lig yolcusu

Bir dönem Galatasaray forması giyen Portekizli futbolcu Bruma, Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın markajında.

Mirror'da yer alan habere göre, Portekizli teknik direktör Nuno Espirito Santo dışında 8 Portekizli futbolcuya da sahip olan Wolverhampton, Almanya Bundesliga ekibi Leipzig'te top koşturan Bruma ile temasa geçti.

Bu sezon Bundesliga'da 10 maçta süre alan ve bunların yalnızca 5'ine ilk 11'de başlayan Bruma'nın kulüpte ilk tercih olmaması nedeniyle transfer olma ihtimali yüksek görünüyor.

2013-2017 yılları arasında Galatasaray'ın futbolcusu olan Bruma, 2017 yazında Alman ekibine bonuslar hariç 12,5 milyon Euro'ya transfer olmuştu.