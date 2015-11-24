Brüksel'deki terör tehdidi devam ediyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'de en üst terör tehdidi alarmı olan 4 seviyesinin bugün de geçerli olacağı, metro ve okulların çarşamba gününe kadar açılmayacağı bildirildi. Dünkü baskınlarla beraber son 24 saat içinde gözaltına alınan 21 kişiden 17'si serbest bırakıldı, biri Paris saldırları bağlantılı olmakla suçlandı.

Hürriyet'in haberine göre, Belçika Başbakanı Charles Michel, başkent Brüksel için cumartesi günü ilan edilen terör tehdidi seviyesinin en yüksek olan 4 düzeyinde tutulmaya devam edileceğini, metro ve okulların çarşamba gününe kadar kapalı kalacağını bildirdi.

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi, toplanarak son durumu değerlendirdi. Yaklaşık 4 saat süren toplantıdan, “terör alarmı” halinin devamı kararı çıktı.

Toplu taşıma araçları, alışveriş merkezileri ve sokaklar hedefte





Başbakan Michel, "Çok ciddi ve yakın tehdit" nedeniyle en yüksek terör tehdidi seviyesi olan 4 düzeyinin yarın da uygulamada kalacağını belirterek, “Muhtemel hedefler aynı. Toplu taşıma araçları, alışveriş merkezileri ve sokaklar” dedi.



Halen tehdidin devam ettiğini vurgulayan Başbakan Michel, Paris'tekine benzer bir şekilde birçok kişinin aynı anda birçok yerde saldırı yapmasından korkulduğunu söyledi.



Metro ve okulların bugün de kapalı olacağını, ancak çarşamba günü açmayı planladıklarını kaydeden Başbakan Michel, ülkenin geri kalanında ise ikinci en yüksek seviye olan 3'ün geçerli olmaya devam edeceğini söyledi.

Paris saldırılarıyla bağlantılı şüpheli sayısı

4'e çıktı





Güvenlik kurulunun toplantısından önce Brüksel ve ülkenin doğusundaki Liege'te Paris saldırıları ile bağlantılı operasyonlar düzenlendi.



Savcılıktan yapılan açıklamada, dünkü operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişiden 2'sinin serbest bırakıldığı, 3'ünün sorgusunun sürdüğü kaydedildi. Savcılık, önceki gün yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 16 kişiden de 15'inin serbest kaldığını, ismi açıklanmayan diğer kişinin ise Paris saldırlarıyla bağlantılı olmakla suçlandığını bildirdi. Böylece Paris saldırılarıyla bağlantılı şüpheli sayısı 4'e çıktı.