Brüksel'de Troyka toplantısı

Brüksel'de yapılacak müzakerelerde AB Komisyonu, Uluslararası Para Fonu (IMF), Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve Yunanistan'ın temsilcileri hazır bulunacak.
Euro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem dün yaptığı açıklamada, Yunanistan'la ilgili görüşmelerin teknik düzeyde devam edeceğini duyurmuştu.
Toplantıda Yunanistan'ın mali programının 4 ay uzatılması karşılığında sunduğu reformlar listesi ele alınacak.
Yunanistan'ın liste üzerinde nisan sonuna kadar Troyka kurumlarıyla anlaşma sağlaması gerekiyor. Atina'ya mali yardımın serbest bırakılması reform koşuluna bağlanmıştı.
Troyka'yı Atina'ya davet ettiler
Öte yandan Aleksis Tsipras başbakanlığındaki Yunan hükümeti iş başına gelirken sunduğu "vaat"lerden birini askıya aldı.
Seçimler öncesinde Troyka'yı Yunanistan'da görmek istemediklerini ilan eden Yunan hükümeti yetkilileri, geri adım attı. Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, uzmanların Atina'ya gelmesinden memnun olduklarını açıkladı.