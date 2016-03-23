Brüksel'de terörist avı



Belçika'da güvenlik güçleri Brüksel saldırılarıyla bağlantılı üçüncü bir kişi ve diğer işbirlikçilerini arıyor. Özel harekât timleri Brüksel'in Schaerbeek semtinde bir binaya baskın düzenledi. Savcılığın açıklamasına göre, binada çivili bomba, kimyasal madde ve üzerinde terör örgütü IŞİD'in simgesini taşıyan bir bez parçası ele geçirildi.

'Canlı bombaların kardeş'

RTBF Televizyonu, Brüksel Havaalanı'nda kendilerini havaya uçuran iki canlı bombanın kimliğini açıkladı. El Bakraoui soyadlı iki kardeşin "polis tarafından bilindiği" belirtildi.

IŞİD üstlendi

Brüksel Zaventem Havalimanı ve Maelbeek metro istasyonuna düzenlenen bombalı saldırıları terör örgütü IŞİD üstlendi. Saldırılarda 34 kişi öldü, 230 kişi yaralandı.

Kurbanlar anıldı

Belçika hükümeti 3 günlük ulusal yas ilan etti. Brüksel halkı kurbanları anmak üzere kent merkezinde toplandı. Ölenlerin anısına çiçekler bırakıldı ve mumlar yakıldı. Hükümet bugün ülke genelinde 1 dakikalık saygı duruşu çağrısında bulundu.

Dayanışma eylemleri

Saldırıda hayatını kaybedenlerle dayanışma sergilemek üzere Avrupa'nın simgeleri sayılan belli başlı yapılar Belçika'nın ulusal renklerine büründü. Brüksel'le dayanışma eyleminde, aralarında Paris'teki Eyfel Kulesi ve Berlin'deki Brandenburg Kapısı'nın da bulunduğu yapılar Belçika bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

'13 Kasım'la bağlantı yok'

Öte yandan Belçika savcısı Frédéric Van Leeuw, Salı günkü saldırılarla 13 Kasım Paris saldırıları arasında henüz doğrudan bir bağlantı belirlenemediğini söyledi. 13 Kasım'da Paris'te düzenlenen saldırılarda 130 kişi hayatını kaybetmişti. Paris saldırılarının baş zanlısı olarak görülen Salah Abdeslam geçen hafta cuma günü Brüksel'de yakalanmıştı.