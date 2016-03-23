T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Brüksel'de terörist avı

Polis Brüksel'de düzenlenen kanlı saldırıların işbirlikçilerinin peşine düştü. Saldırıyla bağlantılı 'üçüncü kişi' aranıyor. Saldırganlara ait olabileceği belirtilen fotoğraflar yayınlandı.

23 Mart 2016 11:29


Belçika'da güvenlik güçleri Brüksel saldırılarıyla bağlantılı üçüncü bir kişi ve diğer işbirlikçilerini arıyor. Özel harekât timleri Brüksel'in Schaerbeek semtinde bir binaya baskın düzenledi. Savcılığın açıklamasına göre, binada çivili bomba, kimyasal madde ve üzerinde terör örgütü IŞİD'in simgesini taşıyan bir bez parçası ele geçirildi.

'Canlı bombaların kardeş'

RTBF Televizyonu, Brüksel Havaalanı'nda kendilerini havaya uçuran iki canlı bombanın kimliğini açıkladı. El Bakraoui soyadlı iki kardeşin "polis tarafından bilindiği" belirtildi.

IŞİD üstlendi

Brüksel Zaventem Havalimanı ve Maelbeek metro istasyonuna düzenlenen bombalı saldırıları terör örgütü IŞİD üstlendi. Saldırılarda 34 kişi öldü, 230 kişi yaralandı.

Kurbanlar anıldı

Belçika hükümeti 3 günlük ulusal yas ilan etti. Brüksel halkı kurbanları anmak üzere kent merkezinde toplandı. Ölenlerin anısına çiçekler bırakıldı ve mumlar yakıldı. Hükümet bugün ülke genelinde 1 dakikalık saygı duruşu çağrısında bulundu.

Dayanışma eylemleri

Saldırıda hayatını kaybedenlerle dayanışma sergilemek üzere Avrupa'nın simgeleri sayılan belli başlı yapılar Belçika'nın ulusal renklerine büründü. Brüksel'le dayanışma eyleminde, aralarında Paris'teki Eyfel Kulesi ve Berlin'deki Brandenburg Kapısı'nın da bulunduğu yapılar Belçika bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

'13 Kasım'la bağlantı yok'

Öte yandan Belçika savcısı Frédéric Van Leeuw, Salı günkü saldırılarla 13 Kasım Paris saldırıları arasında henüz doğrudan bir bağlantı belirlenemediğini söyledi. 13 Kasım'da Paris'te düzenlenen saldırılarda 130 kişi hayatını kaybetmişti. Paris saldırılarının baş zanlısı olarak görülen Salah Abdeslam geçen hafta cuma günü Brüksel'de yakalanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Polis BrükselBrükselBrüksel SchaerbeekIŞİDRTBFTelevizyonu Brüksel HavaalanıBakraouiZaventem HavalimanıMaelbeekAvrupaBelçikaParis Eyfel KulesiBerlin Brandenburg KapısıKasımFrédéric Van Leeuw SalıKasım Paris

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24