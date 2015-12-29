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Dünya
Deutsche Welle

Brüksel'de terör operasyonu

Belçika'da yılbaşı kutlamalarına yönelik saldırı hazırlığı yaptıkları gerekçesiyle iki kişi gözaltına alındı.

29 Aralık 2015 14:16

Brüksel Savcılığı’ndan verilen bilgiye göre, iki terör şüphelisi hafta sonu ve Pazartesi
günü düzenlenen operasyonlarda yakalandı. Brüksel ve Liege'de muhtelif adreslere
baskınlar düzenlendi. Burada yapılan aramalarda askeri kıyafetler ve terör örgütü
IŞİD'e ait propaganda malzemesi ele geçirildi. Aramalarda herhangi bir silah ya da
patlayıcı bulunmadığı belirtildi.

Saldırının izi Brüksel'e uzanıyor
Paris'te 13 Kasım'da düzenlenen saldırılarda 130 kişi ölmüş, 350'den fazla kişi
yaralanmıştı. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenmişti. Paris saldırılarının izinin
uzandığı Brüksel'de haftalardır terörle mücadele operasyonları düzenleniyor. Saldırıya
katılanlardan ikisi Brüksel'in Molenbeek semtinde ikamet ediyordu. Molenbeek
semtinin adı İslamcı faaliyetlerle birlikte anılır hale geldi. 

Baş şüpheli hâlâ firarda

Paris saldırısının baş şüphelilerinden Salah Abdeslam, hakkında haftalar önce
çıkarılan uluslararası yakalama emrine rağmen yakalanamadı. Belçikalı yetkililere göre
26 yaşındaki Salah Abdeslam, saldırının ardından bir otomobille Brüksel'e kaçtı.
İddiaya göre Abdeslam, arkadaşlarının da yardımıyla toplam üç polis kontrolünü
aşmayı başardı. Belçika'da şimdiye kadar olaya karıştığı gerekçesiyle 8 zanlı hakkında
dava açıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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