Brüksel'de terör operasyonu

Brüksel Savcılığı’ndan verilen bilgiye göre, iki terör şüphelisi hafta sonu ve Pazartesi

günü düzenlenen operasyonlarda yakalandı. Brüksel ve Liege'de muhtelif adreslere

baskınlar düzenlendi. Burada yapılan aramalarda askeri kıyafetler ve terör örgütü

IŞİD'e ait propaganda malzemesi ele geçirildi. Aramalarda herhangi bir silah ya da

patlayıcı bulunmadığı belirtildi.

Saldırının izi Brüksel'e uzanıyor

Paris'te 13 Kasım'da düzenlenen saldırılarda 130 kişi ölmüş, 350'den fazla kişi

yaralanmıştı. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenmişti. Paris saldırılarının izinin

uzandığı Brüksel'de haftalardır terörle mücadele operasyonları düzenleniyor. Saldırıya

katılanlardan ikisi Brüksel'in Molenbeek semtinde ikamet ediyordu. Molenbeek

semtinin adı İslamcı faaliyetlerle birlikte anılır hale geldi.

Baş şüpheli hâlâ firarda

Paris saldırısının baş şüphelilerinden Salah Abdeslam, hakkında haftalar önce

çıkarılan uluslararası yakalama emrine rağmen yakalanamadı. Belçikalı yetkililere göre

26 yaşındaki Salah Abdeslam, saldırının ardından bir otomobille Brüksel'e kaçtı.

İddiaya göre Abdeslam, arkadaşlarının da yardımıyla toplam üç polis kontrolünü

aşmayı başardı. Belçika'da şimdiye kadar olaya karıştığı gerekçesiyle 8 zanlı hakkında

dava açıldı.