Brüksel’de sıcak saatler



19 Euro Bölgesi ülkesinin liderleri Yunanistan ile yeni bir yardım programı için müzakerelere başlanıp başlanmayacağı konusunu ele almak üzere Brüksel'de bir araya geldi. Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, “dürüst bir uzlaşma” istediklerini belirtti.

Zirvenin başlamasından önce açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Brüksel'deki görüşmelerin zorlu geçeceğini, ancak ‘her ne pahasına olursa olsun bir uzlaşma sağlanması' gibi bir anlayışa sahip olmadıklarını söyledi. Merkel, avantajların dezavantajlardan ağır basması gerektiğini belirterek, bunun Yunanistan'ın, Euro Bölgesi'nin genelinin ve işbirliği ilkeleri açısından şart olduğunu söyledi.

‘Sinirlerin gergin olduğunu' bildiğini ifade eden Merkel, Atina hükümetine yüklendi. Sorumluluğun Atina'da olduğunu vurgulayan Almanya Başbakanı, “Karşılıklı güven ve güvenilirlik olan en önemli ticari aracın yitirildiğini” söyledi. Merkel, müzakerelerin yeniden başlaması için şartların yerine gelip gelmediğinin zirvede gözden geçirileceğini belirtti.

Zirveye katılan Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise daha iyimser bir tutum sergileyerek, “Son saniyeye kadar bir çözüme ulaşılması için çalışacağız” dedi.

‘Geçici Grexit söz konusu değil'

Öte yandan Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble'nin, Yunanistan'ın beş yıllığına Euro Bölgesi'nden çıkarılması önerisi tepki çekmeye devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, “Geçici Grexit diye bir şey olamaz. Ya Grexit vardır, ya da yoktur” dedi. Hollande, Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden ayrılmasının Avrupa açısından bir gelişme değil, bir gerileme olacağını” belirtti. Hollanda, Fransa'nın Yunanistan'ı Euro Bölgesi'nde kalabilmesi için elinden gelen her şeyi yapacağını da belirtti. Almanya Maliye Bakanlığı'nın Yunanistan'ı ya hızlı bir şekilde reform önerilerini iyileştirmesi veya en az beş yıllığına Euro Bölgesi'ni terk etmesi seçenekleri üzerinde durduğunu gösteren belgenin ortaya çıkması tartışma başlatmıştı.

Günler ilerledikçe Yunanistan üzerindeki zaman baskısı da artıyor. Ülkenin gelecek ay uluslararası alacaklılara 4 milyon 200 bin euro ödeme yapması gerekiyor. Müzakerelerde Yunanistan için 72 milyar euro hacminde bir yardım programının gündeme gelebileceği belirtiliyor.