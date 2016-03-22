T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Brüksel'de patlamalar

Brüksel Zaventem Havalimanı'nda iki patlama meydana geldi. Havalimanındaki patlamaların ardından Brüksel metrosunda da bir patlama yaşandığı bildirildi. Patlamalarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğuna dikkat çekiliyor.

22 Mart 2016 12:18


Belçika başkenti Brüksel’in Zaventem Havalimanı'nda meydana gelen peş peşe iki patlamada çok sayıda yaralanan olduğu ve en az bir kişinin öldüğü bildiriliyor. Havallimanındaki patlamaların ardından Brüksel metrosunun AB kurumları yakınındaki Maelbeek istasyonunda da bir patlama meydana geldiği bildirildi. Bürksel'de bütün metro istasyonlarının ulaşıma kapatıldığı açıklandı. Belçika medyasındaki haberlere göre, havalimanındaki patlamalarda 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Metro istasyonundaki patlamada ölü veya yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

American Airlines kontuarı yakınında

Havalimanındaki patlamaların şiddetinden yolcu terminalinin camları kırıldı ve terminalden kara dumanlar yükseldi. Tahliye edilen havalimanı bütün giriş çıkışlara kapandı ve Brüksel’e giden yolcu uçakları başka havalimanlarına yönlendirildi.

Patlamalardan birinin American Airilenes şirketinin kontuarına yakın bir yerde meydanda geldiği öğrenildi. Patlamaların ardından Zaventem yönündeki tren seferleri de durduruldu.

Brüksel'deki patlamalar nedeniyle Alman havalimanlarındaki güvenlik önlemleri arttırıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Brüksel Zaventem HavalimanıBrükselMaelbeekAirlinesAmerican AirilenesZaventemAlmanDeutsche Welle Türkçe DW Reuters

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24