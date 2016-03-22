Brüksel'de patlamalar



Belçika başkenti Brüksel’in Zaventem Havalimanı'nda meydana gelen peş peşe iki patlamada çok sayıda yaralanan olduğu ve en az bir kişinin öldüğü bildiriliyor. Havallimanındaki patlamaların ardından Brüksel metrosunun AB kurumları yakınındaki Maelbeek istasyonunda da bir patlama meydana geldiği bildirildi. Bürksel'de bütün metro istasyonlarının ulaşıma kapatıldığı açıklandı. Belçika medyasındaki haberlere göre, havalimanındaki patlamalarda 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Metro istasyonundaki patlamada ölü veya yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

American Airlines kontuarı yakınında

Havalimanındaki patlamaların şiddetinden yolcu terminalinin camları kırıldı ve terminalden kara dumanlar yükseldi. Tahliye edilen havalimanı bütün giriş çıkışlara kapandı ve Brüksel’e giden yolcu uçakları başka havalimanlarına yönlendirildi.

Patlamalardan birinin American Airilenes şirketinin kontuarına yakın bir yerde meydanda geldiği öğrenildi. Patlamaların ardından Zaventem yönündeki tren seferleri de durduruldu.

Brüksel'deki patlamalar nedeniyle Alman havalimanlarındaki güvenlik önlemleri arttırıldı.