Brüksel'de kritik toplantı



Salı gününe kadar Uluslararası Para Fonu'na 1 milyar 600 milyon euro ödemesi gereken Yunanistan üzerindeki baskı artıyor. Referandum kozunu çıkaran Yunanistan'la alacaklıları arasındaki pazarlıklar devam ederken Euro Grubu maliye bakanları da bugün Brüksel'de bir kez daha bir araya gelecek.

Buluşma öncesi, Avrupa Birliği liderler zirvesinde Yunan hükümetini uzlaşmaya çağıran Almanya Başbakanı Angela Merkel, Atina'dan alacaklılarının sunduğu 'sıradışı cömert öneriyi' kabul etmesini istedi. Ancak Yunan hükümetinin, yardım paketinin beş ay daha uzatılması ve bu süre içinde 15 milyar 500 milyon euro daha aktarılması teklifini geri çevirdiği belirtiliyor.

Bu miktarın sadece Yunanistan'ın kredilerini geri ödemesine yeteceği, Yunan ekonomisini canlandırmayacağı ve işsizliği de düşürmeyeceği gerekçesiyle Atina'nın öneriyi kabul etmediği ifade ediliyor. Yunan hükümeti, bunun yerine kapsamlı bir yatırım programının gerekli olduğunu savunuyor.

Euro ülkelerinin B planı

Ancak Atina'nın borçlarını geri ödemesi konusunda ısrar eden Euro Grubu ülkeleri ve diğer alacaklılar, Yunanistan'la gerekirse ipleri koparma niyetinde. Maliye bakanları toplantısında bir uzlaşma sağlanamazsa, B planının gündeme gelmesi gerekiyor. Euro ülkelerinin B planı, Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkarılması.

Kritik buluşma öncesi Euro ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarına uzlaşma çağrısında bulunan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Atina'ya ültimatom vermediklerini dile getirdi.

Euro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem de cumartesi gecesine kadar bir karar verilmesi gerektiğini, varılacak anlaşmanın, aralarında Yunanistan ve Almanya'nın bulunduğu ülkelerin ulusal parlamentoları tarafından da onaylanacağına işaret etti. Almanya, Yunanistan için hazırlanan yardım programlarına en fazla kaynak aktaran ülke.