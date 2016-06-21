Brüksel'de bomba alarmı

Belçika polisi sabah saatlerinde Brüksel'de bir alışveriş merkezinde bomba alarmı verdi.

Sabah 05:30 sularında bir vatandaşın polise ihbarda bulunduğu belirtildi. Çok sayıda terörle

mücadele ekibinin sevkedildiği City 2 adlı alışveriş merkezi geçici bir süreliğine kapatıldı.

Polis alışveriş merkezi yakınlarında bir zanlıyı gözaltına aldı.

Söz konusu zanlının üzerinde bomba bulunduğu tahmin edildiği için olay yerine bomba imha

ekipleri de sevk edildi. Reuters'in haberine göre yapılan aramada şüphelinin üzerinde

bombaya rastlanmadı.

Belçika Başbakanı Charles Michel bomba alarmı nedeniyle Ulusal Acil Kriz Merkezi'yle

toplantı düzenledi.

Belçika'da geçen hafta sonunda terörle mücadele ekipleri üç zanlıyı gözaltına almıştı. Söz

konusu üç kişinin terör saldırısı hazırlığında olduğu ileri sürülüyor. Medyada yer alan haberlere

göre zanlılar EURO 2016 kapsamında Belçika-İrlanda maçı sırasında Belçika'daki taraftarlara

saldırı düzenlemeyi planlıyordu.

Belçika mart ayında düzenlenen saldırılardan bu yana terör alarmında. 22 Mart'ta Brüksel

Zaventem Havalimanı ve Maelbeek metro istasyonunda düzenlenen saldırılarda 32 kişi

hayatını kaybetmiş, 300 kişi de yaralanmıştı.



