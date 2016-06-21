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Dünya
Deutsche Welle

Brüksel'de bomba alarmı

Brüksel'de polis üzerinde bomba bulunduğu tahmin edilen bir kişiyi City 2 adlı alışveriş merkezi yakınlarında gözaltına aldı.

21 Haziran 2016 13:32

Belçika polisi sabah saatlerinde Brüksel'de bir alışveriş merkezinde bomba alarmı verdi.
Sabah 05:30 sularında bir vatandaşın polise ihbarda bulunduğu belirtildi. Çok sayıda terörle
mücadele ekibinin sevkedildiği City 2 adlı alışveriş merkezi geçici bir süreliğine kapatıldı.
Polis alışveriş merkezi yakınlarında bir zanlıyı gözaltına aldı.

Söz konusu zanlının üzerinde bomba bulunduğu tahmin edildiği için olay yerine bomba imha
ekipleri de sevk edildi. Reuters'in haberine göre yapılan aramada şüphelinin üzerinde
bombaya rastlanmadı.

Belçika Başbakanı Charles Michel bomba alarmı nedeniyle Ulusal Acil Kriz Merkezi'yle
toplantı düzenledi.

Belçika'da geçen hafta sonunda terörle mücadele ekipleri üç zanlıyı gözaltına almıştı. Söz
konusu üç kişinin terör saldırısı hazırlığında olduğu ileri sürülüyor. Medyada yer alan haberlere
göre zanlılar EURO 2016 kapsamında Belçika-İrlanda maçı sırasında Belçika'daki taraftarlara
saldırı düzenlemeyi planlıyordu.

Belçika mart ayında düzenlenen saldırılardan bu yana terör alarmında. 22 Mart'ta Brüksel
Zaventem Havalimanı ve Maelbeek metro istasyonunda düzenlenen saldırılarda 32 kişi
hayatını kaybetmiş, 300 kişi de yaralanmıştı.  
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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