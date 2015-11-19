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Dünya
Deutsche Welle

Brüksel'de baskınlar sürüyor

Brüksel'de düzenlenen polis baskınlarında, Paris saldırıları ile bağlantılı oldukları şüphesiyle dokuz kişi gözaltına alındı.

19 Kasım 2015 21:50


Belçika Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, gözaltına alınan dokuz kişiden yedisinin Paris saldırganlarından Bilal Hadfi ile doğrudan bağlantılı olduğu belirtildi. Geri kalan iki kişinin de saldırılarla bağlantılı olduğundan şüpheleniliyor. Savcılık, gözaltına alınan kişilerle ilgili ayrıntılı bilgi vermekten kaçındı. 20 yaşındaki Bilal Hadfi'nin Stade de France’a yönelik saldırıyı düzenleyen üç intihar bombacısından biri olduğu açıklanmıştı.

Belçikalı yetkililerin, baskınlarda Paris saldırısının ardından sıkça adı geçen Brüksel'in Molenbeek semtine yoğunlaştığı bildirildi. Savcılık, yapılan aramaların Hadfi'nin yakın çevresini, ailesi ve arkadaşlarını hedef aldığını açıkladı. Fransız vatandaşı olan Hadfi'nin Paris saldırılarına kadar bir süre Belçika'da yaşadığı belirtiliyor.

İpuçları Brüksel'i işaret ediyor

Paris saldırılarının ardından çok sayıda saldırgan ve şüphelinin izinin Belçika'ya uzanmasından ötürü ülke son günlerde polis baskı ve operasyonlarıyla gündeme geliyor. Paris saldırılarının planlayıcısı olduğu öne sürülen ve dün Paris'te yapılan baskında öldürülen Fas kökenli Abdelhamid Abaaoud'un da Belçika vatandaşı olduğu ve Brüksel'in Molenbeek semtinde doğup büyüdüğü açıklanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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