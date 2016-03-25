Brüksel-Paris bağlantısı netleşiyor



'Fransa’nın başkenti Paris'te 2015’in kasım ayında düzenlenen terör saldırılarıyla Brüksel’de düzenlenen intihar saldırıları arasındaki bağ yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Belçika Savcılığı Paris saldırılarıyla bağlantılı olarak aranan Najim Laachraoui'nin (24), Bakravi kardeşlerden sonra Brüksel'deki intihar saldırılarını düzenleyen üçüncü kişi olduğunu teyit etti.

Saldırganlardan İbrahim El Bakravi ve Najim Laachraoui yanlarındaki patlayıcıları Brüksel Havalimanı'nda patlatmış, Halid El Bakravi ise Brüksel'deki bir metro istasyonuna saldırı düzenlemişti. 31 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarda 300 kişi yaralanmıştı.

En büyük miktardaki patlayıcıyı da Najim Laachraoui'nin taşıdığı kesinlik kazandı. Laachraoui, 13 Kasım 2015 tarihinde Paris'te 130 kişinin öldüğü saldırılarla bağlantılı olarak aranıyordu. Brüksel Savcılığı'nın yaptığı açıklamalara göre Laachraoi'nin DNA'sına Paris'te saldırıların düzenlendiği birçok noktada rastlanıldı. Stade de France ve Bataclan müzik kulübü de bunlar arasında. Ayrıca Auvelais'teki bir kiralık dairede bulunan patlayıcı yeleğin üzerinde ve Schaerbeek'teki bir dairede de şahsın DNA izlerine rastlandı. Paris saldırılarının bu evlerde hazırlandığı tahmin ediliyor.

Paris'teki ev baskını

Öte yandan Paris Argenteuil'de perşembe günü gözaltına alınan 34 yaşındaki Reda K.'nın Paris saldırılarını planlayan ve daha sonra polis operasyonuyla öldürülen Abdelhamid Abaaoud ile bağlantılı olduğu üzerinde duruluyor. Argentuil'de yapılan aramada çok sayıda otomatik silah, patlayıcılar ve Paris ve Brüksel saldırılarında da kullanıldığı tahmin edilen triaseton triperoksit patlayıcı ele geçirildi.

Reda K.'nın gözaltına alınmasıyla bağlantılı olarak cuma günü Brüksel'de yeni terör operasyonları düzenlendi. Forest, Schaerbeek ve Saint-Gilles'de yapılan ev aramalarında bir şüpheli gözaltına alındı. Schaerbeek'teki bir tramvay istasyonunda tespit edilen şahıs gözaltına alınmadan önce polis tarafından ayağından vuruldu.

Brüksel saldırılarıyla bağlantılı olarak Belçika'nın başkentinde perşembe akşamı 6 kişi gözaltına alınmıştı.