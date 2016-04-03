Brüksel Havalimanı açıldı



Yetkililer ilk uçuşun Portekiz'in Faro kentine yapıldığını açıkladı. Saat 13:40'da havalanması beklenen yolcu uçağı 13:15'de kalkış yaptı. Uçuş öncesinde 22 Mart'taki saldırılarda yaşamını yitirenler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Törene hükümet yetkilileri ve havalimanı çalışanları katıldı.

Havalimanından bugün toplam üç uçuş yapıldı. Diğer uçuşların Atina ve Torino'ya yapıldığı bildirildi.

Brüksel'deki Zaventem Havalimanı 22 Mart'ta düzenlenen terör saldırısının ardından hava trafiğine kapatılmıştı. Havalimanında güvenlik önlemlerinin artırıldığı dikkat çekti. Ağır silahlı polis ve askerler havalimanına giden yolları denetliyor. Yolcuların ek güvenlik önlemleri nedeniyle uçuştan üç saat önce havalimanına gelmeleri çağrısında bulunuldu.

'Sembolik olarak açıldı'

Havalimanı Müdürü Arnaud Feist Polis Sendikası ile alınacak ek güvenlik önlemleri konusunda uzlaşılmasının ardından havalimanının bugün sembolik olarak açıldığını belirtti. Ancak bombalı saldırının düzenlendiği bölümdeki tamiratın tamamlanması zaman alacağı için havalimanının normal seyrine geçmesinin aylar sürebileceğini belirtti.

Zavantem Havalimanı bünyesindeki 260 işletme ve 20 bin çalışanı ile Belçika'nın en büyük işvereni konumunda. Havalimanın uçuş trafiğine kapatılması yüzünden ortaya çıkan maddi kaybın günlük beş milyon Euro olduğu tahmin ediliyor. 22 Mart'ta iki intihar saldırganı havalimanında kendilerini havaya uçurmuş, üçüncü saldırgan ise metro istasyonunda saldırı düzenlemiş ve 32 kişi hayatını kaybetmişti.