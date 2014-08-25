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Dünya
Deutsche Welle

Brown'un babasından 'huzur' çağrısı

Ferguson'da polis tarafından öldürülen Michael Brown'un babası, oğlunun cenazesi öncesi sükunet çağrısı yaptı.

25 Ağustos 2014 18:43


Ferguson'da pazar akşamı yapılan küçük protesto eylemin Michael Brown'un babası, oğullarının toprağa huzur içinde verilebilmesi için kent sakinlerinden tek bir gün de olsa sükunet sağlamalarını istedi.

Brown'un babası, cenaze gününde dilediği tek şeyin 'huzur' olduğunu ifade etti. Pazar gecesi Ferguson'da yaklaşık 400 kişilik bir grup, Michael Brown'u anmak için toplandı. Anmaya katılanlar arasında Brown'un ailesinin yanı sıra Florida'da polis kurşunuyla öldürülen siyahi genç Trayvon Martin'in babası da yer aldı.

9 Ağustos'ta öldürülen 18 yaşındaki Michael Brown'un cenaze töreni, St. Louis'deki bir Baptist kilisesinde yapılacak. 5 bin kişilik kapasiteli kilisedeki cenaze törenine, tanınmış Amerikalı insan hakları savunucusu siyahi rahip Al Sharpton'ın da katılması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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FergusonMichael BrownBrownFloridaTrayvon MartinAğustosBaptistAmerikalı SharptonDeutsche Welle Türkçe DW/AFP GA/BÖ

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