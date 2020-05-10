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Koronavirüs

Britanya'da bilim insanları uyardı: Kısıtlamalar erken kaldırılırsa 100 bin insan ölür

Britanya Başbakanı Boris Johnson bugün ülkenin aşamlı olarak kısıtlamaları hafifletme planını açıklayacak

10 Mayıs 2020 11:42

T24 Dış Haberler

Britanya'da bilim insanları, ülkede yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemlerinin kaldırılmasına ilişkin değerlendirmelerini Başbakan Boris Johnson'la paylaştı. Raporda, "Eğer kısıtlama ve yasaklar erken kaldırılırsa yıl sonunda 100 bin insan ölür" uyarısı yapıldı.

Sunday Times'ın haberine göre, Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın bugün açıklayacağı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarını hafifletme planı öncesi bilim insanları bir değerlendirme raporu hazırladı. Raporda, “Eğer yasaklama ve kısıtlamalar çok hızlı ve çok erken kaldırılırsa yıl sonunda 100 binden fazla ölüm olur” ifadesi kullanıldı.

Yasakları gevşetmenin farklı yöntemleri üzerinde farklı modellerde çalıştıklarını dile getiren bilim insanları, “Hareket için çok kısıtlı bir alan var” dedi.

Johnson'ın, kurallara uymayanlara verilecek cezanın artırılacağını, sokakta spor ve egzersiz yapmaya iznin genişletileceğini açıklaması bekleniyor. 

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