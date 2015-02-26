Brit Awards 2015'te ödüller dağıtıldı



Brit Ödülleri'ne bu yıl Ed Sheeran ve Sam Smith damgasını vurdu. Ed Sheeran "En İyi İngiliz Erkek Şarkıcı" ve "En İyi İngiliz Albüm" olmak üzere iki dalda birden ödül aldı. Sam Smith de "En İyi İngiliz Erkek Şarkıcı" ve "En İyi İngiliz Yeni Çıkış" kategorilerinde ödüle layık görüldü.

22 yaşındaki Sam Smith ödül beklemediğini söylerken, 24 yaşındaki Ed Sheeran "İngiliz müziği için muhteşem bir gece" ifadesiyle sevincini dile getirdi.

ABD'li şarkıcı Taylor Swift'e "En İyi Uluslararası Kadın Şarkıcı" ödülü verildi. Konuşmasında Ed Sheeran'a teşekkür eden Taylor Swift, "Bana İngiliz meyhane kültürünü tanıtıp çay demlemeyi öğretti" dedi.

Madonna sahnede düştü

Kostümüne ayağı takılarak sahnede düşen Madonna, gecenin konuşulan bir başka ismi oldu. 56 yaşındaki Madonna, kazaya rağmen şarkısına devam etti. Madonna, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, hayranlarına verdikleri destekten ötürü teşekkür etti. Şarkıcı, "Hiçbir şey beni durduramaz. Bana olan sevginiz tüm zorlukları aşmamı sağlıyor" dedi.