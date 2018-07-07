Brezilya'yı deviren Belçika yarı finalde!

Brezilya - Belçika: 1 - 2

KAZAN, (DHA)

STAT: Kazan

HAKEMLER: Milorad Mazic, Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic

BREZİLYA: Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Fernandinho, Paulinho (Dk. 73 Augusto), Willian (Dk. 46 Firmino), Coutinho, Neymar, Gabriel Jesus (Dk. 58 Costa).

BELÇİKA: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Meunier, Fellaini, Witsel, Chadli (Dk. 82 Vermaelen), De Bruyne, Hazard, Lukaku (Dk. 87 Tielemans).

GOLLER: Dk 13 (K.K) Fernandinho, Dk. 31 De Bruyne (Belçika), Dk. 76 Augusto (Brezilya)

SARI KARTLAR: Alderweireld, Menuier (Belçika), Fernandinho, Lemos (Brezilya)

2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Brezilya\'yı 2 - 1 mağlup eden Belçika, adını yarı finale yazdırdı. Belçika, bu galibiyetle Fransa\'nın yarı finaldeki rakibi oldu.

13\'üncü dakikada Belçika\'lı Chadli\'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşuna ön direkte ters bir kafa vuruşu yapan Fernandinho, topu kendi ağlarına gönderdi: 0-1

31\'inci dakikada hızlı gelişen kontratakta topu alan Lukaku ilerleyerek pasını De Bruyne\'e aktardı. Hazard\'ın açtığı boşluğu iyi değerlendiren De Bruyne, ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşla golü kaydetti: 0-2

76\'ncı dakikada Coutinho\'nun sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Renato Augusto\'nun etkili kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2