T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Brezilyalılar kaçıyor

Futbolseverlerin akın ettiği Brezilya’yı Şampiyona sırasında yaklaşık 600 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Brezilyalılar ise fırlayan fiyatlar ve koas korkusu nedeniyle çareyi kaçmakta buluyor.

12 Haziran 2014 13:56


Yüz binlerce kişinin akın edeceği Brezilya'da artan turist sayısı nedeniyle fiyatlar başını aldı gidiyor. Özellikle de otel ve lokanta fiyatları el yakıyor. Örneğin Rio de Janerio'da, eğer boş oda bulunabilirse, çift kişilik bir otel odasının ortalama fiyatı 445 doları buluyor. Sokakta yenen hamburgerin fiyatı 15 dolar, pizza yemek isteyenlerin de yaklaşık 35 doları gözden çıkarması şart.

Fiyatlar yüzde 83 arttı

Brezilyalılar ise fiyatların ortalama yüzde 83 oranında arttığı ülkelerini terk ediyorlar. Zira Brezilya'ya gelmek ve Brezilya'da kalmak pahalı, ancak Brezilya'yı terk etmek ucuz. Dört hafta devam eden futbol çılgınlığını yaşamak istemeyenler valizlerini çoktan hazırladı.

Şu sıralarda okullarda kış tatilinin başladığı ülkede biraz para kazanmak için evini terk edenler de var. Yüksek otel fiyatları nedeniyle evini futbol turistlerine kiralayan Brezilyalılar, kazandıkları parayla tatile çıkıyor.

Projeler tamamlanmadı

Öte yandan maçların oynanacağı şehirlerde planlanan projeler hala tamamlanamadı. Sao Paulo, Curibita ve Porto Alegre'de inşaat çalışmaları sürüyor.

Şampiyona için ülkede 13 havalimanın daha yapılması gerekiyordu, ancak sadece Brasilia'daki havalimanında inşaat çalışmaları tamamlanıp liman turnuvaya yetiştirilebildi. Fortaleza'da havalimanı ile stadyum arasındaki tramvay hattı henüz kullanılamıyor. Diğer kentlerde de ulaşımla ilgili sorunlar çözülemedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

FutbolseverlerinBrezilyaYüzRioJanerioBrezilyalılarPaulo CuribitaPorto AlegreBrasiliaWelle Türkçe DW/HS/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24