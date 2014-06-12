Brezilyalılar kaçıyor



Yüz binlerce kişinin akın edeceği Brezilya'da artan turist sayısı nedeniyle fiyatlar başını aldı gidiyor. Özellikle de otel ve lokanta fiyatları el yakıyor. Örneğin Rio de Janerio'da, eğer boş oda bulunabilirse, çift kişilik bir otel odasının ortalama fiyatı 445 doları buluyor. Sokakta yenen hamburgerin fiyatı 15 dolar, pizza yemek isteyenlerin de yaklaşık 35 doları gözden çıkarması şart.

Fiyatlar yüzde 83 arttı

Brezilyalılar ise fiyatların ortalama yüzde 83 oranında arttığı ülkelerini terk ediyorlar. Zira Brezilya'ya gelmek ve Brezilya'da kalmak pahalı, ancak Brezilya'yı terk etmek ucuz. Dört hafta devam eden futbol çılgınlığını yaşamak istemeyenler valizlerini çoktan hazırladı.

Şu sıralarda okullarda kış tatilinin başladığı ülkede biraz para kazanmak için evini terk edenler de var. Yüksek otel fiyatları nedeniyle evini futbol turistlerine kiralayan Brezilyalılar, kazandıkları parayla tatile çıkıyor.

Projeler tamamlanmadı

Öte yandan maçların oynanacağı şehirlerde planlanan projeler hala tamamlanamadı. Sao Paulo, Curibita ve Porto Alegre'de inşaat çalışmaları sürüyor.

Şampiyona için ülkede 13 havalimanın daha yapılması gerekiyordu, ancak sadece Brasilia'daki havalimanında inşaat çalışmaları tamamlanıp liman turnuvaya yetiştirilebildi. Fortaleza'da havalimanı ile stadyum arasındaki tramvay hattı henüz kullanılamıyor. Diğer kentlerde de ulaşımla ilgili sorunlar çözülemedi.