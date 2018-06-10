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Spor

Brezilya'dan 'farklı' prova

Avusturya - Brezilya: 0-3 İSTANBUL,(DHA) Brezilya A Milli Futbol Takımı hazırlık karşılaşmasında Avusturya'yı deplasmanda 3-0 yendi

10 Haziran 2018 22:35

Avusturya - Brezilya: 0-3

İSTANBUL,(DHA)

Brezilya A Milli Futbol Takımı hazırlık karşılaşmasında Avusturya\'yı deplasmanda 3-0 yendi.
14 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında Rusya\'da düzenlenecek olan 2018 FIFA Dünya Kupası\'na hazırlanan Brezilya, hazırlık karşılaşmasında Avusturya ile karşı karşıya geldi.
Avusturya\'nın başkenti Viyana\'da bulunan Ernst Happel Stadyumu\'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarım saatlik bölümü golsüz eşitlikle geçilirken, maçın gol perdesini 36\'ncı dakikada Gabriel Jesus açtı. Manchester Cityli yıldız oyuncu attığı gol ile Brezilya\'yı 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
Mücadelenin ikinci yarısında etkili bir oyun sergileyen Brezilya, 63\'üncü dakikada Neymar ile farkı 2\'ye yükseltti. Güney Amerika temsilcisi 69\'uncu dakikada Philippe Coutinho ile durumu 3-0\'e getirdi ve maçın skorunu tayin etti.
Brezilya Milli Takımı, Dünya Kupası serüvenine 17 Haziran Pazar günü İsviçre ile oynayacağı müsabakayla başlayacak.

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