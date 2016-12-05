Brezilya'da yolsuzluğa karşı dev protestolar

Brezilya halkı pazar günü ülkedeki yolsuzluk skandallarını protesto etmek için sokaklara döküldü. Ülke genelinde düzenlenen protesto gösterilerine binlerce kişi katıldı. Protestoların merkezinde, yolsuzluk davalarını soruşturan savcıların ve yargıçların yetkilerinin kısıtlanmasını öngören bir yasa tasarısı yer aldı. Organizatörler ülke genelinde 80 kentte düzenlenen protestolara 400 bin dolayında kişinin katıldığını açıkladı. Polisin verilerine göre ise toplam 75 bin kişi sokaklara döküldü. "O Globo" gazetesinin haberine göre, en büyük mitingler Sao Paulo ve Rio de Janerio kentlerinde düzenlendi.

Sao Paulo'daki gösteriye 15 bine yakın kişinin katıldığı bildirildi. Rio de Janeiro'nun yanı sıra başkent Brasilia'daki meclis önünde de binlerce kişi toplandı. Göstericiler, özellikle Senato Başkanı Renan Calheiros ve Meclis Başkanı Rodrigo Maia'ya tepki gösterdi. On binlerce kişi rüşvet ve yolsuzluk davalarını yürüten yargıç Sergio Moro ve meslektaşlarına destek veren pankartlar taşıdı.

Hakim ve yargıçlara gözdağı

Brezilya parlamentosunda geçen hafta uzun zamandır gündemde olan yolsuzlukla mücadele yasasının pek çok önemli noktasında değişiklik yapılmış ve yasaya 'yetki aşımı' durumunda yargıçlar ve savcıların cezai yaptırımla karşı karşıya kalması maddesi eklenmişti. Senato Başkanı Renan, yasanın meclisin alt kanadında kabul görmesinin ardından Senato'da da oylanması için girişimde bulunmuştu. Öte yandan hakkında yaklaşık 10 yıldır yolsuzluk soruşturması yürütülen Renan'ın perşembe günü hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Brezilya'da ağır bir ekonomik krizin yanı sıra kapsamlı yolsuzluk soruşturmaları da bir siyasi krize yol açmış, süreç geçen Ağustos ayında Devlet Başkanı Dilma Roussef'in görevden azledilmesi ile sonuçlanmıştı. Rousseff, 2003-2010 yılları arasında devlete ait petrol şirketi Petrobras'ın başkanlığını yaptığı dönemde şirkette 800 milyon dolarlık yolsuzluk yapıldığı, ihalelere fesat karıştırıldığı, yetkililerin rüşvet aldığı suçlamalarıyla karşı karşıya. Mart ayında başlatılan soruşturma çerçevesinde şirketin üst düzey yöneticileri, milletvekilleri ve ünlü iş adamlarının bulunduğu 100'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

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