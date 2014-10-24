Brezilya'da solcu aday önde gidiyor



"O Globo" gazetesinin internet sitesinde sonuçları yayınlanan ankete göre İşçi Partisi (PT) adayı Dilma Rousseff oyların yüzde 53'ünü toplayacak. Merkez sağdaki Sosyal Demokrat Parti'nin (PSDB) adayı Aecio Neves ise yüzde 47'de kalıyor.

İlk turda oyların yüzde 41,5'ini toplayan Rousseff, yüzde 33,5'te kalan Neves'e fark atmıştı. Yüzde 21'le üçüncü olan eski Çevre Bakanı Marina Silva yarış dışı kalmış, Silva ve adayı olduğu Sosyalist Parti (PSB), Neves'e destek verme kararı almıştı.

Neves işadamları, medya, orta ve üst düzey gelir gruplarınca destekleniyor. 54 yaşındaki Neves ekonomide liberalizmi, muhafazakâr aile değerlerini savunuyor; dış politikada ise Brezilya'nın ABD ve AB ekseninde yer almasını istiyor.

İşçi Partisi 12 yıldır iktidarda

12 yıldır iktidardaki PT'nin adayı Rousseff, ağırlıkla yoksul kesimlerce destekleniyor. Rousseff, sosyal programların devamını, ekonomide devletin etkisinin artmasını, ücret artışı ve yeni istihdam alanları açılarak yoksullarla zenginler arasındaki gelir farkının azaltılmasını öngörüyor.

140 milyon seçmen pazar günü devlet başkanının yanı sıra 14 eyaletin valisini belirleyecek. 5 Ekim'de yapılan ilk tur seçimde geri kalan 13 eyaletin valisi, parlamentonun 513 üyesi ve Senato'nun üçte biri belirlenmişti.

Brezilya, bu yılın ilk yarısında resesyona girdi. Gecekondu semtlerinde artan suç oranı, eğitim ve sağlık sisteminde yaşanan sorunlar ve yolsuzluktan PT iktidarını sorumlu tutanların sayısı artıyor. Gelişmeler Rousseff'in yıpranmasına yol açtı.

Neves, 2003 – 2010 yılları arasında ülkenin zengin eyaletlerinden Minas Gerais'in valiliği görevinde bulunmuştu.