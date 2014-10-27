Brezilya'da solcu aday kazandı



Seçim Komisyonu'nun açıklamasına göre, Dilma Rousseff oyların yüzde 51,64'ünü aldı. Rakibi, merkez sağdaki Sosyal Demokrat Parti'nin (PSDB) adayı Aecio Neves ise yüzde 48,36'da kaldı.

Rousseff, zafer konuşmasında siyasi reform ve yolsuzluklara sert ceza sözü verdi. Enflasyonla mücadele ve ekonominin canlandırılmasını öncelikleri arasında saydı.

Neves yenilgiyi kabullendi. Brezilya'nın önemli metropollerinden Belo Horizonte'de taraftarlarına hitap eden Neves, "Rousseff'i arayıp tebrik ettim. Bundan sonrası için isteğim, Brezilyalıların tamamına hizmet verecek samimi bir iktidar" dedi.

Neves işadamları, medya, orta ve üst düzey gelir gruplarınca desteklendi. 54 yaşındaki Neves ekonomide liberalizmi, muhafazakâr aile değerlerini savunuyor; dış politikada ise Brezilya'nın ABD ve AB ekseninde yer almasını istiyordu.

12 yıldır iktidardaki PT'nin adayı Rousseff ise ağırlıkla yoksul kesimlerden destek gördü. Rousseff, sosyal programların devamını, ekonomide devletin etkisinin artmasını, ücret artışı ve yeni istihdam alanları açılarak yoksullarla zenginler arasındaki gelir farkının azaltılmasını öngörüyor.