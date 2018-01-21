T24 LogoT24 Logo
Dünya

Brezilya'da sarılık alarmı

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Ocak (DHA) - Brezilya sarılık salgını sebebiyle sağlık alarmı ilan etti

21 Ocak 2018 17:37

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Ocak (DHA) - Brezilya sarılık salgını sebebiyle sağlık alarmı ilan etti.
Brezilya\'nın Minas Gerais eyaleti, bölgede hızla artan ölümcül sarılık salgını sebebiyle sağlık alarmı ilan etti. Ülke genelinde sarılık sebebiyle Aralık ayından bu yana 15 kişi hayatını kaybederken eyaletin başkenti Belo Horizonte dahil olmak üzere eyaletin birçok kenti salgından kötü bir şekilde etkilendi.
Sarılık sebebiyle Minas Gerais\'in üç eyaletinde aşılama programları başlatılırken, Rio de Janerio ve Sao Paulo kentlerinde oluşan uzun kuyruklar sebebiyle aşıların yeterli olmayabileceği belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) özellikle Sao Paulo olmak üzere turistlerin seyahatlerinden en az 10 gün önce sarılık aşısı olmaları gerektiğini açıkladı.  
Brezilya Sağlık Bakanı Antonio Nardi halkın ve turistlerin, Şubat ayında yüksek sarılık salgınına tanık olan büyük kentlerde düzenlenecek olan festival kutlamaları sırasında dikkatli olmaları gerektiğini ve Sao Paulo eyalet yetkililerinin aşı kampanyasını devlet nüfusunun yarısını aşılama amacıyla Şubat ayının sonuna kadar hızlandıracağını söyledi. (Fotoğraflı)

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçOcak DHABrezilyaBrezilya Minas GeraisAralıkBelo HorizonteSarılıkMinas GeraisRioJanerioSao PauloDünya SağlıkWHOSağlık Bakanı Antonio NardiFotoğraflı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24