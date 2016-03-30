Brezilya'da hükümet krizi



Brezilya'da koalisyon hükümetinin en büyük ortağı Brezilya Demokratik Hareket Partisi (PMDB), Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in hükümetinden ayrılma kararı aldı. "O Globo" gazetesinin online sürümünde, kararın PMDB yönetimince oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Rousseff istifa ederse başkan olacak

PMDB'nin hükümetteki 7 bakanı görevinden ayrıldı. Buna karşılık PMDB lideri Michel Temer devlet başkan yardımcılığı görevini korudu. Temer, Rousseff'in görevden alınması halinde başkanlık görevini üstlenecek. Bu görevi 2018 yılının sonuna kadar devam ettirecek.

Gözlemcilere göre gelişme, yolsuzlukla suçlanan Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in görevden alınma sürecini hızlandıracak. Rousseff, yolsuzluk iddiaları ve ekonomik kriz nedeniyle baskı altında. Aylardır istifasını talep eden gösteriler düzenleniyor.

Lula'nın durumu görüşülüyor

Öte yandan Brezilya Yüksek Mahkemesi, hakkında yolsuzluk iddiaları olmasına karşın hükümetin genel sekreterliğine atanan eski devlet başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'nın durumunu görüşecek. Lula, hükümet görevi boyunca dokunulmazlığa sahip olacak. 18 Mart'ta bir mahkeme, atamanın durdurulmasına dair karar almıştı. Nihai karar bugün yüksek mahkeme tarafından verilecek.

Petrobras yolsuzluk skandalı

Devlete bağlı Petrobras petrol şirketindeki yolsuzluklarla ilgili soruşturma kapsamında çok sayıda İşçi Partili politikacı ve eski Petrobras üst düzey yöneticisinin yanı sıra özel sektörden de üst düzey yöneticiler soruşturma kapsamına alınmıştı.