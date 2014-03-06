Brezilya'da coşku ve öfke



Dev organizasyonun hazırlıkları sırasında yaşanan sorunlara rağmen, ülkede uluslararası futbol şenliğine ilgi büyük. Brezilya'da karşılaşmaları izlemek için şimdiye dek yaklaşık 2 milyon 300 bin bilet satıldı. FIFA Dünya Futbol Şampiyonası maçlarından birine bilet sahibi olabilmek için şubat ayında düzenlenen kuraya 13 milyondan fazla kişinin katılması da gösterilen ilginin en önemli kanıtı.

Belo Horizonte kentinden Luiz Terenzi bilet sahibi olabilen 900 bin şanslı Brezilyalı futbolseverden biri. FIFA’nın verdiği bilgilere göre, 125 bin 465 biletin satıldığı ABD ikinci sırada gelirken, 60 bin biletle Kolombiya üçüncü, 55 bin 666 biletle Almanya dördüncü sırada. Brezilya’nın komşusu ve ezeli rakibi Arjantin'deki futbol severlere ise 53 bin 809 bilet satılmış.

Dünya Kupası için ülkeye yurtdışından yaklaşık 600 bin futbolseverin gelmesi beklenirken stadyumdaki seyircilerin büyük bölümü ise ev sahibi ülkeden olacak. Yaklaşık 3 milyon Brezilyalı'nın maçları tribünlerden izlemesi bekleniyor.

İnşaatlara öfke

Ancak Brezilyalılar Dünya Kupası ile ilgili karışık duygular içinde. Belo Horizonte kentindeki maçlardan beşi için bilet sahibi olan Luiz Terenzi, “Maçları yerinden izleyebileceğim için seviniyorum. Ancak Dünya Kupası’nın burada yapılmasından da memnun değilim” diyor.

“Datafolha” adlı bir kamuoyu araştırma şirketinin yaptığı ankete göre, Brezilyalıların sadece yüzde 52’si Dünya Kupası’nın ülkelerinde yapılmasını destekliyor. Oysa Brezilya’nın ev sahipliğini kazanmasından bir yıl sonra, 2008'de bu oran yüzde 79 idi.

Dünya Kupası'na halk desteğinin azalmasının başlıca nedeni stadyumlar için yapılan milyarlık harcamalara duyulan öfke. Spor Bakanlığı'nın verilerine göre hükümet Dünya Kupası için yaklaşık 8 milyar euroluk yatırım yaptı ve bunun sadece 1 milyar 100 milyon eurosu özel yatırımcıdan sağlandı.

Hazırlıklarda aksamalar yaşanıyor

Sao Paulolu Felipe Alencar, “Başka yerlerde zorunlu ihtiyaçlar varken paranın stadyumlara yatırılması büyük bir çelişki” diyor. Geçen yıl ülkeyi sarsan Konfederasyon Kupası sırasındaki protestolardan beri tüm gösterilerde yer alan 21 yaşındaki öğrenci, “Dünya Kupası halk için değil. İnsanlar maçları izleyemeyecek. Çünkü biletler çok pahalı” diyor.

Sivil toplum temsilcileri de tepkili. Kamu yararına hizmet etmeyen bazı inşaat projelerinin Dünya Kupası öne sürülerek istismar edildiğini söyleyen Ulusal Dünya Kupası Komitesi'nin sosyal hareketinden Orlando dos Santos Junior, “Manaus kentindeki arenanın tamamlanacağına şüphem yok. Ancak Amazonlar'daki bir futbol stadyumu gerçekten Brezilyalıların yararına mı?” diye soruyor.

Maçların yapılacağı 12 şehirden beşinde stadyum inşaatları henüz devam ediyor. Porto Alegre'deki Beira-Rio Stadı'nın çevre düzenlemesi için ihale henüz yapılmadı. Curitiba, Sao Paulo, Cuiaba ve Manaus kentlerindeki stadyum çalışmaları da FIFA’nın çalışma planının oldukça gerisinde. Fortaleza ve Rio uluslararası havaalanlarındaki genişletme çalışmalarında da gecikme var.

“Protestolar turnuvaya zarar verir”

Stadyum inşaatları ya da altyapı eksikleriyle ilgili dile getirilen eleştirilere rağmen birçok Brezilyalı Dünya Kupası heyecanının da kaybolmasını istemiyor. Oluşacak kutlama havasını dört gözle beklediğini ifade eden FIFA gönüllüsü Aidê de Simone “Büyük bir turnuvaya tanık olmak tabii ki çok güzel, birçok yeni insanla tanışma imkanı bulacağız” diyor.

Sao Paulolu beden eğitimi öğretmeni Aidê de Simone, artan eleştirilere karşı Brezilya’nın futbol ikonu Pele’yi savunarak “Pele tüm sorunlardan sadece Dünya Kupası’nı sorumlu tutmak yanlış olur derken haklıydı” diyor. De Simone sözlerini “Dünya Kupası olmasaydı da eğitim ve sağlık için para olmazdı. Para her durumda giderdi. Çünkü Brezilya’da sistem bozuk” diyerek tamamlıyor.

Futbol kralı Pele, sene başında halka Dünya Kupası’nı daha fazla protesto etmemelerini istemiş ve protestoların şampiyonaya zarar vereceğini söylemişti. Yapılan ankete göre, Brezilya halkının yüzde 63’ü şampiyona sırasında protesto gösterisi düzenlenmesine karşı.