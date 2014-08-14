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Dünya
Deutsche Welle

Brezilya'da başkan adayı kazada öldü

Brezilya Sosyalist Partisi'nin devlet başkanı adayı Eduardo Campos uçak kazasında hayatını kaybetti.

14 Ağustos 2014 13:58


Eduardo Campos, 5 Ekim'de yapılacak Brezilya devlet başkanlığı seçimlerinin adayları arasındaydı. 49 yaşındaki Campos, eski Çevre Bakanı Marina Silva'yı seçilmesi halinde yardımcısı yapacağını açıklamıştı. Luiz Inácio Lula da Silva başkanlığındaki hükümette 2004-2005 yılları arasında teknoloji ve çevre bakanı olarak görev yapan Campos, nisan ayına kadar Pernambuco vilayetinin valiliğinde bulunmuştu.

Campos'u taşıyan Cessna 560XL tipi özel jette bulunan yolcu ve mürettebattan kurtulan olmadı. Uçakta Campos ve iki danışmanı, kampanya fotoğrafçısı ve kameramanı ile 2 pilot olmak üzere toplam 7 kişi bulunuyordu. Uçağın düşmesine kötü hava koşullarının neden olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

3 günlük yas ilan edildi

Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff 3 günlük yas ilan etti. "Bir örnek demokratı, büyük bir Brezilyalıyı kaybettik" diyen Rousseff, seçim kampanyasına da 3 gün ara verdi.

Campos, evli ve 5 çocuk babasıydı. Bu yılın başında beşinci çocuğu dünyaya gelmişti. Campos'un dedesi, solcu siyasetçi Miguel Arraes de bundan tam 9 yıl önce, 13 Ağustos 2005 tarihinde hayatını kaybetmişti.

Geçen ay yapılan anketler Campos'u üçüncü sırada gösteriyordu. Rousseff yüzde 38 ile önde giderken, yüzde 22 ile Aécio Neves ikinci sırada yer alıyordu. Anketlere göre Campos seçime gidilmesi halinde seçmenlerin yüzde 8'inin desteğini alacaktı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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