Brezilya’da azil süreci yeni baştan



Brezilya'da muhalefet, Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in görevinden azledilmesi girişiminde ağır bir darbe yedi. Brezilya Yüksek Mahkemesi, azil süreci için oluşturulan meclis özel komisyonu seçiminin geçerli olmadığı hükmüne vardı.

Mahkeme üçe karşı sekiz üyenin oyuyla aldığı kararda, Komisyon üyelerini belirlemek üzere düzenlenen seçimde gizli oylama yapılmasının yasalara aykırı olduğuna işaret etti. Yüksek Mahkeme kararının ardından Rousseff'in azledilmesi sürecinin yeni baştan başlatılması gerekecek.

Brezilya parlamentosu geçen hafta, azledilme süreci ile ilgili karar alması için bir özel komisyon kurmuş, muhalefetin komisyonda çoğunluğa ulaşmasının ardından Komisyon'un azletme sürecini parlamentonun alt kanadına göndereceğine kesin gözüyle bakılmaya başlanmıştı. Parlamentonun alt kanadında üçte ikilik çoğunluğun oyuyla Rousseff'in görevden azledilmesi söz konusu olabilecekti. Özel komisyondaki tartışmalı seçime başkanlık eden Parlamento Başkanı Eduardo Cunha, Rousseff'e karşı kararlı muhalifler arasında yer alıyor.

Muhafazakar muhalefet partileri Rousseff‘i, seçimlerin yapıldığı 2014 yılındaki bütçeyi kendi çıkarları için manipüle etmekle suçluyor. Ülkenin içinde bulunduğu ağır ekonomik kriz ve devlete bağlı petrol şirketi Petrobas'taki geniş kapsamlı yolsuzluk skandalı nedeniyle Rousseff'e halk arasında destek oranı yüzde 10'un altına düşmüş durumda.