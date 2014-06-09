Brezilya’da açılış maçı tehlikede



Brezilya'da metro çalışanları sendikası genel kurul toplantısında oylama yaparak beş gün önce başlatılan grevi sürdürme kararı aldı. Toplantıya saatler kala mahkemenin grevi yasadışı ilan etmesi de sendikanın kararını etkilemedi.

Sendika ayrıca pazartesi günü Sao Paulo'da bir protesto gösterisi düzenleneceğini duyurdu. Sendika başkanı Altino Melo dos Prazeres, işverenler üzerinde baskı uygulamak için çalışanların Dünya Futbol Şampiyonası ve daha sonra yapılacak seçimleri de kullanması gerektiğini açıkladı.

Sao Paulo'da sabah saatlerinde metro çalışanlarının grevine destek olmak için düzenlenen ve yaklaşık 150 kişinin katıldığı gösteriye polis göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Şampiyonanın perşembe günü yapılacak açılış töreninin ve Brezilya-Hırvatistan açılış maçının grevden etkilenmesi bekleniyor. Törenin yapılacağı Sao Paulo'daki Arena Corinthians Stadyumu'na giden metro hattının grev nedeniyle çalışmadığı belirtiliyor.

Metro çalışanları sendikası devletin yüzde 8,7'lik ücret zammı önerisini kabul etmemişti. Sendika, ücretlerin yüksek enflasyon karşısında değer kaybını göz önünde bulundurarak önce yüzde 16,5'luk maaş zammı talep etmiş, daha sonra en az yüzde 12,2'lik ücret zammı istediklerini açıklamıştı.

Brezilya'da 12 stadyumun inşaat çalışmaları sırasındaki iş kazalarında 8 işçi hayatını kaybetti. Sadece Arena Corinthians Stadyumu'ndaki çalışmalar sırasında üç işçi ölmüştü.