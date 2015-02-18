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Dünya
Deutsche Welle

Brezilya susuz kaldı

Brezilya son yılların en ağır kuraklığı ile mücadele ediyor. Kuraklıktan en çok etkilenen Sao Paulo bölgesinde insanlar, yağmur suyu toplama tanklarına akın ediyor, içme suyu stokları oluşturuyor.

18 Şubat 2015 21:18


Şu günlerde Cláudio Bicudo’nun işi başından aşkın. Zira Bicudo, yağmur suyu toplama tankları montajı yapan bir firmada çalışıyor ve ocak ayından bu yana bir önceki yılın iki katına çıkan talebe yetişmekte zorlanıyor. Biduco "Su krizinden önce bizim sistemlerimizin piyasada pek bir yeri yoktu. Ancak şimdi evlere sayısız yağmur toplama tankları monte ediyoruz" diye konuşuyor.

Amazon Nehri sayesinde dünyanın en büyük su rezervine sahip ülkede, barajlar ve nehirler kurumak üzere. Özellikle de yaklaşık 11 milyonluk Sao Paulo gibi büyük bir kentin su ihtiyacını karşılayan Cantareira Barajı’ndaki azalan su seviyesi, endişe verici boyutlara ulaştı. Barajdaki su seviyesi normaldeki doluluk oranının yüzde 8’ine düştü. Bu oran yılın başlarında yüzde 4 civarındaydı.

Yağmur ormanları katliamı

Ülkedeki su krizinin birçok sebebi var. Bunlardan birisi dağıtma sistemlerinden evlere ulaşan eskimiş su boruları. Medyaya yansıyan haberlere göre mevcut suyun yüzde 30’u bu borulardan dışarı sızıyor ve boşa akıyor.

Diğer bir sebep ise azalan yağış oranı. Bilim insanları bu durumdan Amazon yağmur ormanlarının ve Sao Paulo civarındaki ormanların katledilmesini sorumlu tutuyor. Normalde Brezilya’nın kuzeyindeki Amazon Bölgesi’nde yükselen yağmur bulutları, güneye doğru yol alıp burada yağmur bırakırken, şimdi “uçan nehirler “olarak adlandırılan bu yağışlarda büyük bir düşüş söz konusu.

“Sarnıçlara Evet”

Bilim insanları bu ikilemden çıkışın tek yolunu, şebeke suyunu sınırlandırmakta görüyor. Bu plana göre Brezilya’nın en büyük kentine haftada sadece iki gün su verilmesi öngörülüyordu. Ancak gelen tepkiler üzerine bu plan hayata geçirilmedi. Yine de rekor seviyelere inen su seviyesi nedeniyle bölgedeki Brezilyalılar susuz kalmakta. Birçok kişi kendi başının çaresine bakmaya çalışıyor. Örneğin dört gün boyunca susuz kalan Profesör Claudio Couto, evine 2 adet 1000 litrelik bir su deposu taktırmış.

Süpermarketlerdeki içme sularında da kıtlık söz konusu. 5 litrelik damacanalar çoktan tükenmiş durumda. Raflarda sadece küçük su şişelerini bulmak mümkün. Devlet okulları hükümetin öngördüğü yüzde 20‘lik su tasarrufuna uymak için öğrencileri erkenden eve gönderiyor.

Sao Paulo’nun bazı bölgelerinde de politikacılardan umudu kesen bir kısım mahalle sakini, kendi başlarının çaresine bakmaya çalışıyor. Bir grup kişi "Sarnıçlara Evet" adlı bir girişim başlattı. Bu hareketin üyeleri, insanlara yağmur sularını toplama ve yeniden değerlendirme kursları veriyor. Proje kapsamında insanların evlerine sarnıçlar kuruluyor.

Yine de politikacıların kuraklıkla mücadele için önemli reformlar yapması kaçınılmaz görünüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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