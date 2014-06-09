Brezilya 'sıcak' karşıladı



Alman Futbol Milli Takımı, kısa zamanda Brezilya'nın havasına uyabilmek için kamp yerine varışından hemen sonra ayağının tozuyla antrenmana çıktı.

Rutubetli sıcakta çok ter döken millilerin çevre ve hava şartlarına kısa zamanda adapte olmaları gerekiyor. Bahia kampındaki lüks otelin ilk müşterisi olan Alman ekibi çalışmayı paslaşmalarla ve düz koşuyla tamamladı.

15 saatlik yolculuğun ardından Bahia eyaletinin Santo Andre köyündeki kamp yerine varan kalabalık Alman ekibini yüzde 80 oranındaki rutubetli hava karşıladı.

Hava sıcaklığına ve neme alışabilmeleri için kan dolaşımını hızlandırıcı antrenman yaptırılan milli takım kadrosundaki bütün elemanlar gibi Milli Takım Menajeri Oliver Bierhoff da, ‘sakatlıklar yüzünden şikâyetçi olmayacaklarını, şartları olduğu gibi kabul ettiklerini ve bu anlayışla şampiyonada çok büyük başarı kazanabileceklerini' söyledi.

Lahm ve Neuer iyileşti

Orta saha yıldızı Marco Reuss'un Ermenistan ile yapılan son hazırlık maçında (6-1) sakatlanarak kadrodan ayrılmasından sonra Bayern Münihli Lahm'ın iyileşmesi ve milli takım kalecisi Manuel Neuer'in de toplu antrenmana başlayabilecek kadar düzelmiş olması teknik direktör Joachim Löw'ün yüreğine su serpti. Neuer üç hafta önceki Federasyon Kupası finalinde omzundan sakatlanmıştı.

Alman milli takımının yüzde yüz form tutmak için bir haftası kaldı. Löw'ün on biri grubundaki ilk karşılaşmasını 16 Haziran'da Portekiz ile yapacak. Almanya'nın rutubetli sıcağa ne kadar alışabildiği Christiano Ronaldo'lu Portekiz karşısında vereceği sınavda belli olacak.