Brezilya öncesi marka rekabeti



Küresel markalar spor müsabakaları açısından pek de zengin olmayan 2013 yılından sonra Brezilya’daki Dünya Futbol Kupası sayesinde cirolarında önemli artışlar bekliyor. Araştırma kurumu NPD, dünya spor malzemeleri pazarının değerinin bu yıl 12,5 milyar euro olarak kaydedilmesinin beklendiğini ve yılda ortalama yüzde 4 artış gösterdiğini belirtiyor. Dünya Futbol Kupası finalleri ve Olimpiyatlar gibi küresel çapta en çok izlenen spor müsabakalarının düzenlendiği yıllarda daha da artan bu değerin bu yıl yüzde 8 olması bekleniyor. Örnek vermek gerekirse, 2010 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti’nde düzenlenen Dünya Futbol Kupası finalleri, dünya spor pazarının büyüme oranında 1 puan, futbol pazarının büyümesinde ise yüzde 10’luk artış sağlamıştı. Bunun bu yıl da tekrarlanması ve Brezilya’daki futbol şöleninin sadece bu sektörde 3,6 milyar euro ciro sağlaması öngörülüyor.

Nike, Adidas ve Puma arasında rekabet

Dünya spor malzemeleri pazarı büyük ölçüde Nike, Adidas ve Puma’nın hâkimiyetinde. Pazarda 1 numara konumundaki Nike, Brezilya’daki finallere katılacak 10 takımın malzeme sponsorluğunu aldı. Bu takımlar arasında Brezilya, Hollanda, Fransa ve İngiltere de var. Nike bugüne kadar cirosunun en önemli bölümünü basketbol sayesinde gerçekleştiriyordu. Bu yıl ilk defa futbol malzemeleri cirosunun basketbolu geçmesini hedefliyor. Genel olarak spor malzemelerinde Nike’ın ardından 2 numara olan, ancak sadece futbol ele alındığında dünya lideri konumundaki Adidas 9 takımı giydirecek. Bu takımlar arasında son dünya şampiyonu İspanya’nın yanı sıra Almanya ve Arjantin de var. Adidas tek başına dünya futbol malzemeleri pazarının yüzde 36’sına hâkim. Dünya genelinde 3 numara olan Puma ise aralarında İtalya, İsviçre, Uruguay ve Kamerun’un da bulunduğu 8 takımın sponsorluğunu yapıyor.

Dünya Kupası sırasında forma satışlarında rekor kırılması da bekleniyor. Sadece Fransa’da finaller sırasında 300 bin forma satılacağı öngörülmekte. Aynı zamanda kupa finallerinin de resmi sponsorlarından olan Adidas’ın forma satışları, karşılaşmaların oynanacağı bir aylık dönemde iki kat artıyor. Almanya’nın kupayı kazanması halinde bu oran üç kata çıkıyor. Çoğu Çin’de üretilen orijinal “resmi” formaların ortalama mağaza satış fiyatlarının 2010-2013 yılları arasında 60 eurodan 80 euroya çıktığını da hatırlatalım.

Kramponlar ve futbol topu görücüye çıkacak

Dünya Kupası, markaların yeni kramponlarını küresel planda pazarlamaları için de ideal bir vitrin. Nike tarafından Flyknite teknolojisi ile geliştirilen üstü sentetik kumaşlı “Magista” adlı kramponlar Dünya Kupası sırasında İspanyol milli takım oyuncusu Andres Iniesta ile Alman milli takım oyuncusu Mario Götze tarafından kullanılacak. Adidas parlak renkli, Puma ise Brezilya’daki plaj futbolundan esinlenilerek geliştirilmiş EvoPower adlı parlak portakal renkli kramponlarını tanıtacak. Puma’nın yeni kramponlarının Alman Marco Reus ve İtalyan Mario Balotelli gibi oyuncular tarafından kullanılacağı belirtiliyor.

Kupa finallerinin futbol topu satışlarını artırması da bekleniyor. Finaller için Adidas tarafından özel olarak hazırlanmış “Brazuca” adlı resmi toptan dünya genelinde milyonlarca adet satılacağı belirtilmekte. Adidas daha şimdiden 13 milyondan fazla satıldığını bildiriyor. Adidas 2010 yılındaki finaller sırasında resmi toptan 10 milyon adetten fazla satıldığını açıklamıştı.