T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Brezilya Devlet Başkanı'na soruşturma

Brezilya Parlamentosu'nda Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in görevden alınması amacıyla bir soruşturma komisyonu kurulması talebi kabul edildi.

03 Aralık 2015 15:01

Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff hakkındaki iddiaların araştırılması için meclis
soruşturma komisyonu kurulması talebi kabul edildi.

Meclis Başkanı Eduardo Cunha, muhalefetteki muhafazakar partinin Rousseff
hakkında görevden alınması için soruşturma açılması yönündeki başvurusunun kabul
edildiğini söyledi. Cunha, soruşturmanın kamu bütçesi yasalarının ihlali iddiasıyla
başlatılacağını ifade etti.

"Devlet ilkelerine bağlıyım"

Devlet Başkanı Rousseff, konuya ilişkin yaptığı açıklamada demokrasi ve kurumların
hukuk devleti ilkelerine bağlılığına güvendiğini söyledi.

Rouseff  "Bana karşı kanunsuz bir eylemin oluştuğuna dair hiçbir şüphe bulunmuyor.
Ayrıca güven ihlali şüphesi de mevcut değil" diye konuştu.

Komisyon karar verecek

Her partinin temsil edileceği soruşturma komisyonu, Devlet Başkanı'nın görevden
alınması ile ilgili yasal sürecin başlatılıp başlatılmayacağına karar verecek.

Soruşturma talebinde bulunan muhalefet partisi, hükümeti 2014 bütçesinde yolsuzluk
yapmakla suçluyor. Brezilya'da kamunun gelir ve giderlerinin denetiminden sorumlu
mahkeme de usülsüzlükleri gerekçe göstererek 2014 bütçesinin yasalara aykırı
olduğuna karar vermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Brezilya Parlamentosu Devlet Başkanı Dilma RousseffDevlet Başkanı Dilma RousseffBaşkanı Eduardo CunhaRousseffBaşkanı RousseffDevlet BaşkanıDeutsche Welle Türkçe DW/epd/afp/dpa BD/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24