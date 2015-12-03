Brezilya Devlet Başkanı'na soruşturma

Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff hakkındaki iddiaların araştırılması için meclis
soruşturma komisyonu kurulması talebi kabul edildi.
Meclis Başkanı Eduardo Cunha, muhalefetteki muhafazakar partinin Rousseff
hakkında görevden alınması için soruşturma açılması yönündeki başvurusunun kabul
edildiğini söyledi. Cunha, soruşturmanın kamu bütçesi yasalarının ihlali iddiasıyla
başlatılacağını ifade etti.
"Devlet ilkelerine bağlıyım"
Devlet Başkanı Rousseff, konuya ilişkin yaptığı açıklamada demokrasi ve kurumların
hukuk devleti ilkelerine bağlılığına güvendiğini söyledi.
Rouseff "Bana karşı kanunsuz bir eylemin oluştuğuna dair hiçbir şüphe bulunmuyor.
Ayrıca güven ihlali şüphesi de mevcut değil" diye konuştu.
Komisyon karar verecek
Her partinin temsil edileceği soruşturma komisyonu, Devlet Başkanı'nın görevden
alınması ile ilgili yasal sürecin başlatılıp başlatılmayacağına karar verecek.
Soruşturma talebinde bulunan muhalefet partisi, hükümeti 2014 bütçesinde yolsuzluk
yapmakla suçluyor. Brezilya'da kamunun gelir ve giderlerinin denetiminden sorumlu
mahkeme de usülsüzlükleri gerekçe göstererek 2014 bütçesinin yasalara aykırı
olduğuna karar vermişti.