Brezilya Devlet Başkanı Rousseff görevden alındı

Brezilya Senatosu, bütçede usulsüzlük yapmakla suçlanan Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in görevden alınmasına karar verdi.

Senatörlerden 61'i Rousseff'in azli yönünde oy kullanırken, 20'si görevde kalması yönünde oy verdi. Azil için senatörlerin üçte ikisinin oyu gerekiyordu.

Dilma Rousseff: Bana karşı yapılan bir darbe

Rousseff'in görevden alınmasıyla, Brezilya'da 13 yıldır süren İşçi Partisi iktidarı da son bulmuş oldu.

Rousseff'in resmi görev süresinin bitiş tarihi olan 1 Ocak 2019'a kadar devlet başkanlığına Michel Temer vekalet edecek.

Merkez sağ PMDB partisinden olan Temer'in bugün ilerleyen saatlerde yemin ederek görevi devralması bekleniyor.

Rousseff hakkındaki suçlama ve azil süreci 9 aydır ülke siyasetinin ana gündem maddesini oluşturuyor.

Rousseff 2014'te yeniden iktidara geldiği genel seçimler öncesinde, kamu açığını gizlemek amacıyla bütçede usulsüzlük yapmakla suçlanıyordu.

68 yaşındaki Rousseff'in hakkında azil davası açılmasıyla devlet başkanlığı Mayıs ayında askıya alınmıştı.

Dün senatado savunma veren Rousseff, sicilinin temiz olduğunu belirtti ve kendisine bir siyasi darbe yapıldığını söyledi.