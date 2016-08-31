T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Brezilya Devlet Başkanı Rousseff görevden alındı

Brezilya Senatosu, bütçede usulsüzlük yapmakla suçlanan Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in azledilmesine karar verdi. Rousseff senatoda yaptığı savunmada kendisine bir siyasi darbe yapıldığını söylemişti.

31 Ağustos 2016 23:10

Brezilya Senatosu, bütçede usulsüzlük yapmakla suçlanan Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in görevden alınmasına karar verdi.

Senatörlerden 61'i Rousseff'in azli yönünde oy kullanırken, 20'si görevde kalması yönünde oy verdi. Azil için senatörlerin üçte ikisinin oyu gerekiyordu.

Dilma Rousseff: Bana karşı yapılan bir darbe

Rousseff'in görevden alınmasıyla, Brezilya'da 13 yıldır süren İşçi Partisi iktidarı da son bulmuş oldu.

Rousseff'in resmi görev süresinin bitiş tarihi olan 1 Ocak 2019'a kadar devlet başkanlığına Michel Temer vekalet edecek.

Merkez sağ PMDB partisinden olan Temer'in bugün ilerleyen saatlerde yemin ederek görevi devralması bekleniyor.

Rousseff hakkındaki suçlama ve azil süreci 9 aydır ülke siyasetinin ana gündem maddesini oluşturuyor.

Rousseff 2014'te yeniden iktidara geldiği genel seçimler öncesinde, kamu açığını gizlemek amacıyla bütçede usulsüzlük yapmakla suçlanıyordu.

68 yaşındaki Rousseff'in hakkında azil davası açılmasıyla devlet başkanlığı Mayıs ayında askıya alınmıştı.

Dün senatado savunma veren Rousseff, sicilinin temiz olduğunu belirtti ve kendisine bir siyasi darbe yapıldığını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Brezilya SenatosuDevlet Başkanı Dilma RousseffRousseffSenatosuAzilRousseff BanaBrezilyaPartisiOcakMichel TemerPMDBTemerMayıs

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24