Brezilya - İsviçre: 1-1

ROSTOV-NA-DONU,(DHA)

STAT: Rostov

HAKEMLER: Cesar Ramos, Marvin Torrentera, Miguel Hernandez

BREZİLYA: Becker, Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro (Dk. 60 Fernandinho), Paulinho (Dk. 67 Augusto), Coutinho, Willian, Neymar, Gabriel Jesus (Dk. 79 Firmino)

İSVİÇRE: Sommer, Lichtsteiner (Dk. 87 Lang), Schar, Akanji, Rodriguez, Behrami (Dk. 71 Zakaria), Xhaka, Shaqiri, Dzemaili, Zuber, Seferovic (Dk. 80 Embolo)

GOLLER: Dk. 20 Coutinho (Brezilya) - Dk. 50 Zuber (İsviçre)

SARI KARTLAR: Casemiro (Brezilya) - Lichtsteiner, Schar, Behrami (İsviçre)

2018 FIFA Dünya Kupası E Grubu ilk hafta maçında Brezilya ile İsviçre 1-1 berabere kaldı.

20\'nci dakikada Coutinho\'nun ceza sahası yayının sol tarafından çektiği şutta, meşin yuvarlak direğe çarparak filelerle buluştu: 1-0.

İlk yarı Brezilya\'nın 1-0\'lık üstünlüğü ile geçildi.

50\'nci dakikada İsviçre\'nin kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Zuber, altıpastan yaptığı kafa vuruşuyla golü buldu: 1-1.

Karşılaşma 1-1\'lik eşitlikle sonuçlandı.